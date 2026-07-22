Muere "Rizado Ruiz", Leyenda de la Lucha Libre en México

El Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL) dio a conocer la muerte de una leyenda de la lucha libre en México, Heriberto Ruiz “Rizado Ruiz”.

El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Heriberto Ruiz “Rizado Ruiz”, una de las grandes figuras de la Empresa Mexicana de Lucha Libre,



La Arena México lo despide con un minuto de aplausos. #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/9EXXDwqaO9 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 22, 2026

A través de un comunicado así lo dio a conocer: “El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Heriberto Ruiz 'Rizado Ruiz', una de las grandes figuras de la Empresa Mexicana de Lucha Libre”.

El “Rizado Ruiz” fue despedido en la Arena México con un minuto de aplausos.

Por ahora no se ha dado a conocer más información sobre las causas de su fallecimiento.

¿Quién fue Rizado Ruiz?

Heriberto Ruiz Sánchez, mejor conocido como Rizado Ruiz fue un luchador profesional mexicano de la época dorada.

Nació el 11 de julio de 1935 en Sombrerete, Zacatecas, y fue hermano de Rodolfo Ruiz, también luchador profesional quien murió el año pasado.

El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Ruíz, padre de nuestro estrella Averno.



Descanse en paz. pic.twitter.com/3izQYSAQwd — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 7, 2025

Destacó en las carteleras de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) como parte del elenco de los llamados coliseinos.

Su momento más importante llegó el 21 de abril de 1964, cuando derrotó a Halcón Dorado en la Arena México, al obtener el Campeonato Nacional de Peso Welter.

Defendió su reinado ante Huracán Ramírez, el 23 de julio de 1964 y contra Raúl Reyes, el 9 de diciembre de 1964.

El 3 de abril de 1965, Huracán Ramírez lo venció en la Arena México, quitándole el campeonato nacional welter.

En 1966, perdió su cabellera ante Alberto Muñoz en una lucha de cabellera contra cabellera.

En 1968, derrotó a “El Rebelde” en la Arena Coliseo de la Ciudad de México.

En 1995, participó en otra apuesta, esta vez de máscara contra cabellera, y nuevamente fue rapado.

HVI