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Muere "Rizado Ruiz", Leyenda de la Lucha Libre en México

Heriberto Ruiz “Rizado Ruiz” fue despedido en la Arena México con un minuto de aplausos

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¿Quién Era 'Rizado Ruiz'?', Muere Leyenda de la Lucha Libre Mexicana

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El CMLL emite sus condolencias por el fallecimiento de Heriberto Ruiz 'Rizado Ruiz', "una de las grandes figuras de la Empresa Mexicana de Lucha Libre”

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