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¿Lautaro Di Lollo al Cruz Azul? En Este Equipo Juega el Futbolista que Llegaría a Liga MX

Cruz Azul sigue en la búsqueda de refuerzos para el Torneo Apertura 2026 y ahora ha surgido el nombre de Lautaro Di Lollo. Esto sabemos

El nombre de Lautaro Di Lollo suena fuerte para reforzar al Cruz Azul en la Liga MX 2026El nombre de Lautaro Di Lollo suena fuerte para reforzar al Cruz Azul en la Liga MX 2026. Foto: Reuters

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¿Lautaro Di Lollo a Cruz Azul? El equipo busca refuerzos para el Apertura 2026, pero el alto costo y plazas de extranjero complican su llegada.

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