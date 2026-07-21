¿Lautaro Di Lollo al Cruz Azul? En Este Equipo Juega el Futbolista que Llegaría a Liga MX

Aunque conserva la base que ganó el título del Torneo Clausura, el Cruz Azul está en busca de algunos refuerzos para el Apertura 2026. Se habla de un delantero, un lateral derecho y un zaguero central. Justo antes del partido contra el Puebla de este día, empezó a sonar el nombre de Lautaro Di Lillo.

La Máquina celeste ha pugnado por la llegada de César Montes, defensa habitual de la Selección Mexicana. Sin embargo, aún no ha llegado a un acuerdo para que el futbolista deje al Lokomotiv de Moscú y regrese a la Liga MX.

Incluso el equipo cementero ya fichó al hermano de César, llamado Alan Montes, como una manera de allanar el camino para que “El Cachorro” firme contrato con Cruz Azul. Hasta el momento, siguen las conversaciones.

¿Quién es Lautaro Di Lollo, jugador que suena para llegar a Cruz Azul?

Medios especializados han señalado desde Argentina que el defensa central Lautaro Di Lillo es buscado por La Maquinola: “Cruz Azul ha puesto sus ojos en Lautaro Di Lollo, defensor del Boca Juniors”.

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Sin embargo no hay una oferta por el zaguero de 22 años de edad y se ve complicado que llegue al equipo celeste por dos razones fundamentales: el alto costo de su carta y el hecho de que ocupa plaza de extranjero.

El Boca Juniors ha dejado en claro que no dejará salir a Di Lollo a menos que haya una oferta cercana a los 15 millones de dólares. Algo alto para lo que pretende pagar el equipo celeste, que ronda los 10 millones de dólares.

Además el conjunto cementero tiene ocupadas todas sus plazas de extranjero. Y en caso de que salga alguno, sería Gabriel Matías Fernández. Así que el nuevo fichaje tendría que ser un delantero, para llenar el hueco dejado por el “Toro”.

Por ello es que también se ha mencionado la llegada del argentino Juan Brunetta, quien juega para los Tigres de la UANL. Para contratarlo, el equipo celeste deberá desembolsar 10 millones de dólares y liberar una plaza de jugador extranjero.

Con información de N+