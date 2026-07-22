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Huracán Fausto 2026 Se Fortalece en el Pacífico: Así Va Trayectoria; ¿Afectará Costas de México?

Se anticipa que el huracán Fausto se fortalezca y pase a la categoría 2, te explicamos si el meteoro podría afectar a México

Huracán Fausto sobre el Pacífico¿Qué trayectoria tomará el huracán Fausto? Foto: NOAA

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Fausto se fortalece en el Pacífico: el ciclón podría llegar a categoría 2. Conoce su trayectoria y el impacto en Baja California.

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