Huracán Fausto 2026 Se Fortalece en el Pacífico: Así Va Trayectoria; ¿Afectará Costas de México?

Fausto se convirtió en huracán la noche del lunes 20 de julio 2026, siendo el primero del Pacífico durante la actual temporada de huracanes y es el sexto ciclón tropical. El meteoro podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Te explicamos qué trayectoria tiene y si podría ser un riesgo para las costas de México.

El huracán Fausto se encuentra a mil 260 kilómetros de Baja California Sur.

El ciclón tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora.

Fausto podría alcanzar la categoría 2

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la temporada de huracanes 2026 tendría entre 18 y 21 ciclones en el océano Pacífico. Hasta el momento, ya se han formado seis ciclones, de los cuales el más reciente es Fausto.

El meteoro se ubica en este momento a mil 260 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. Según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón habrá de fortalecerse hasta alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

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La agencia meteorológica anticipa que el cambio de categoría llegue el viernes 24 de julio. Por el momento, Fausto mantiene vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

¿Fausto tocará las costas de México?

Sin embargo, hasta ahora no se anticipa que Fausto pueda tocar las costas mexicanas. Según el SMN, el ciclón avanzará hacia el oeste del Pacífico, alejándose de la península de Baja California.

Para el sábado habrá de degradarse a categoría 1 y se podría disolver hacia el domingo 26 de julio. No obstante, pese a que ahora mismo se aleja de México, Fausto sí podría representar un riesgo para sus costas.

Tanto el SMN como el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos han señalado que Fausto provocará fuertes marejadas en Baja California. Según el aviso publicado por el NHC el martes 21 de julio, las marejadas provocadas por este ciclón alcanzarán las costas de la Península esta noche y podrían persistir durante un par de día.

La agencia meteorológica ha señalado que no se debe tomar a la ligera este fenómeno. En el aviso se advierte sobre el riesgo que pueden representar estas marejadas para las costas de Baja California:

“Es probable que estas marejadas causen condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”.

Advierten que el huracán Fausto se fortalece

Durante la noche del 21 de julio, el NHC advirtió que el huracán Fausto presentaba un ligera fortalecimiento mientras seguía su trayectoria hacia el oeste del Pacífico.

En este momento, el huracán ya tiene vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora. En el anuncio se advierte que el fortalecimiento del meteoro continuará hasta el 23 de julio:

“Se anticipa un fortalecimiento gradual hasta el jueves”.

El reporte también menciona que el huracán Fausto está cambiando ligeramente su trayectoria. Este giro ha permitido que se fortalezca y cobre mayor velocidad.

“Se anticipa un movimiento general hacia el oeste-noroeste o hacia el oeste en los próximos días. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de los 130 km/h con ráfagas más altas”.

Por el momento no se anticipa un cambio radical en su trayectoria, por lo que aún se espera que el meteoro se disuelva en medio del Pacífico hacia el día domingo. Sus remanentes podrían llegar a Hawái.