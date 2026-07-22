Rescatan a Perro que Quedó Atrapado en un Estanque de Coronango, Puebla

Este martes 21 de julio de 2026 fue reportado a través de redes sociales un perro que cayó a un estanque ubicado en el Camino Viejo a Ocotlán del municipio poblano de Coronango.

Policías municipales de la demarcación antes mencionada se movilizaron hasta inmediaciones del cuerpo de agua para auxiliar al animal y ponerlo en un entorno seguro.

Rescatan a perro que cayó en estanque de Coronango, Puebla

Personal de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango detectó un reporte en redes sociales sobre un perro que se encontraba atrapado al interior de un estanque.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta el cuerpo de agua ubicado en el Camino Viejo a Ocotlán donde el canino fue auxiliado y puesto a salvo en un entorno seguro.

Hasta el momento se desconoce si el perro tiene un propietario al cuál se le pueda entregar, si será llevado a un refugio o asociación municipal o si será entregado al Instituto de Bienestar Animal (IBA) del estado de Puebla.

Sentencian a Isaac “N” por matar a disparos a un perro en Quimixtlán, Puebla

Este martes también se dio a conocer la sentencia de casi siete años de prisión contra Isaac “N” por ser responsable de un acto de crueldad animal en el municipio poblano de Quimixtlán.

El 27 de agosto de 2023 en la demarcación antes mencionada, el hoy sentenciado disparó con arma de fuego contra un canino de nombre “Guchi”, de raza American Stanford, causándole la muerte.

Por estos hechos, en audiencia de individualización de sanciones realizada el pasado 3 de julio, la autoridad judicial impuso al agresor una pena de seis años y ocho meses de prisión y una multa de 273 UMAS.

Con información de N+

GMAZ