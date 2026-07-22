Sociedad

Rescatan a Perro que Quedó Atrapado en un Estanque de Coronango, Puebla

Policías municipales recibieron el reporte y acudieron al cuerpo de agua ubicado en el Camino Viejo a Ocotlán para auxiliar al animal.

Perro Rescatado Atrapado Estanque Camino Viejo a Ocotlán Coronango PueblaPerro Fue Rescatado luego de Caer en un Estanque de Coronango, Puebla. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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Un perro fue rescatado de un estanque en Coronango, Puebla, gracias a la rápida acción de la policía. Conoce los detalles.

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Rescatan a Perro que Quedó Atrapado en un Estanque de Coronango, Puebla