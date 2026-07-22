Aseguran Especies Exóticas Transportadas en Autobús de Pasajeros en Carretera Saltillo-Zacatecas

Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron decenas de especies exóticas durante un operativo en la carretera Saltillo-Zacatecas. Los animales eran transportados en el área del equipaje de un autobús de pasajeros.

Entre los ejemplares localizados había tortugas, serpientes, víboras, lagartos, gecos, arácnidos, ranas y un alacrán. En el operativo participaron elementos de la Defensa y Policía Estatal.

Se informó que no hay personas detenidas y las especies quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dependencia que investigará su procedencia y determinará el destino de los ejemplares.

Torreón registra más de 200 servicios por rescate y control de animales

El director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Juárez, informó que en lo que va del año la corporación ha atendido 222 servicios relacionados con el rescate y control de animales.

Detalló que 145 de los reportes correspondieron a perros y gatos que se encontraban en situación de riesgo o atrapados en árboles y espacios reducidos dentro de domicilios.

Asimismo, señaló que 17 casos estuvieron relacionados con fauna silvestre, entre ellos águilas, búhos, halcones y otras aves, mientras que 50 servicios fueron por la presencia de víboras en viviendas o áreas públicas. Agregó que también se han atendido reportes por murciélagos y tarántulas, aunque con menor frecuencia.

Explicó que el protocolo de actuación consiste en rescatar a los animales cuando están lesionados o retirarlos de zonas donde representen un riesgo para la población.

Finalmente, indicó que Protección Civil Municipal mantiene coordinación con una clínica veterinaria para brindar atención médica a los ejemplares que lo requieran y, posteriormente, liberarlos en su hábitat natural o entregarlos a sus propietarios cuando cuentan con un dueño.