Seguridad

Aseguran Especies Exóticas Transportadas en Autobús de Pasajeros en Carretera Saltillo-Zacatecas

Elementos de la Policía Ministerial aseguraron tortugas, víboras y lagartos que eran transportadas en un autobús de pasajeros.

Aseguran Especies Exóticas Transportadas en Autobús en Carretera Saltillo-ZacatecasEntre las especies había tortugas, serpientes, víboras, lagartos, gecos, arácnidos, ranas y un alacrán. Foto: N+

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¡Impactante hallazgo en carretera! Aseguran tortugas y serpientes en autobús en Saltillo-Zacatecas. La PROFEPA investigará el origen de estas especies. ¿Qué pasará con ellas?

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