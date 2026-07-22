Tren Impacta Camioneta en Ejido La Concordia en La Laguna

La mañana de este 21 de julio a las 9:00 horas, se reportó que un vehículo había sido impactado por el tren a la altura de las vías del ferrocarril en el ejido La Concordia.

Al lugar acudieron elementos del Grupo de Reacción Inmediata del cuerpo de Bomberos. Al llegar, confirmaron que se trataba de una camioneta que había sido impactada por la máquina del tren.

Los elementos realizaron las maniobras necesarias y se neutralizó el derrame de aceite y se desconectó el acumulador para eliminar cualquier riesgo de conato de incendio.

La persona que conducía la camioneta fue trasladada en un vehículo particular a un centro médico para su valoración médica.

Tren choca tractomación en carretera de Matamoros, Coahuila

Un accidente vial similar ocurrió cuando un tractocamión y una locomotora protagonizaron un accidente el 2 de julio en el municipio de Matamoros. De acuerdo con los reportes, el conductor del vehículo de carga presuntamente intentó cruzar antes del paso del ferrocarril, por lo que la unidad fue impactada y arrastrada varios cientos de metros.

El tractocamión sufrió daños de consideración y su operador resultó lesionado, por lo que fue atendido por cuerpos de emergencia y trasladado a la Clínica 16 del IMSS en Torreón, para recibir atención médica.