Accidentes

Tren Impacta Camioneta en Ejido La Concordia en La Laguna

Una camioneta fue embestida por el tren en el ejido La Concordia, lo que movilizó a diversas corporaciones de emergencia.

Tren Impacta Camioneta en Ejido La Concordia en La LagunaFoto: N+

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Impactante accidente en La Concordia: un tren embiste a una camioneta. Bomberos neutralizan riesgos y el conductor es llevado a un centro médico. Descubre más detalles.

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