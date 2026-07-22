SEP Sigue con las Buenas Noticias: Hasta Este Día Puedes Entregar Solicitud de Beca 2026-2027

La SEP sigue con las buenas noticias para los alumnos, pues aún quedan algunos días para poder realizar la entrega de la solicitud de la beca 2026-2027. ¿Hasta cuándo puedes entregarla? ¿Quiénes son los alumnos beneficiados? En N+ te contamos todos los detalles antes de que se termine el tiempo.
Aunque se han cerrado algunos procesos para recibir apoyos enfocados en educación y se acerca la dispersión de otros como la Beca Rita Cetina para Primaria, es importante que no pierdas de vista oportunidades paralelas, sobre todo, como en el caso del programa que detallamos aquí, que ofrecen un apoyo económico directo sobre las oportunidades de educación.
¿Hasta cuándo puedes entregar la Solicitud de Beca 2026-2027 de la SEP?
La convocatoria de la beca de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) está enfocada en escuelas particulares y el apoyo consiste en la exención total o parcial del pago de la colegiatura.
De acuerdo con este documento, la recepción de formatos de solicitud, debidamente requisitados por el interesado, se llevará a cabo en la Dirección de cada Institución Educativa, del 16 al 24 de julio de 2026.
Por ello, aún tienes tiempo para poder acudir a tu plantel, con la siguiente documentación en original y copia, según sea el caso:
Solicitud-Cuestionario de Beca (en original).
Comprobante de ingresos mensuales del padre, madre y/o tutor (original).
Boletas de calificaciones (copia) o constancia de calificaciones con promedio (original) del ciclo inmediato anterior al que se hace la solicitud de beca.
Constancia de inscripción (copia).
Debes saber que el alumno o familia que aspire a obtener una beca para el ciclo escolar debe contar con el número de folio asignado al haber hecho la descarga del formato "Solicitud de Beca-Cuestionario", en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública.
En el caso de los alumnos menores de edad, el trámite lo deberá realizar alguno de los padres o el tutor, pero para mayores de edad y tutores, este formato deberá ser requisitado de puño y letra.
¿Quiénes son los alumnos beneficiados por la beca 206-2027 de la SEP?
El alumnado que podrá verse beneficiado con esta beca de escuelas particulares 2026 a 2027 es aquel que realice su solicitud en una escuela incorporada a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) de Tlaxcala.
El o la aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Ser alumno inscrito en la institución para el periodo de asignación de la beca.
Tener promedio mínimo de calificaciones de 8.5 (ocho punto cinco), del ciclo escolar inmediato anterior al que se hace la solicitud de beca.
Ser regular, es decir, que no haya reprobado o dado de baja alguna asignatura al término del ciclo escolar inmediato anterior al que solicite la beca, aun cuando la o el alumno haya sido promovido al siguiente ciclo escolar que corresponda.
Cumplir con la conducta y disciplina requeridas por el reglamento de la institución.
Cumplir con la entrega de la documentación para la tramitación de su beca.
La publicación de resultados será por número de folio asignado a la "Solicitud de Beca" el 28 de agosto de 2026, en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública del Estado: www.septlaxcala.gob.mx. No olvides que la entrega de oficios de respuesta a la solicitud de beca, será en la sede de las instituciones educativas, veinte días hábiles posteriores al inicio del ciclo escolar 2026-2027.
Según las reglas de operación de este programa social, solo se otorgará una beca por familia en cada institución educativa.