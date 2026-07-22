Programas sociales

SEP Sigue con las Buenas Noticias: Hasta Este Día Puedes Entregar Solicitud de Beca 2026-2027

Conoce hasta cuándo puedes entregar la solicitud de la Beca de Particulares 2026-2027 de la SEP, así como quiénes pueden ser beneficiados con este apoyo.

Solicitud de la Beca 2026-2027 de la SEPAprovecha los últimos días para entregar la Solicitud de la Beca 2026-2027 de la SEP: Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+