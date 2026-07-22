SEP Sigue con las Buenas Noticias: Hasta Este Día Puedes Entregar Solicitud de Beca 2026-2027

La SEP sigue con las buenas noticias para los alumnos, pues aún quedan algunos días para poder realizar la entrega de la solicitud de la beca 2026-2027. ¿Hasta cuándo puedes entregarla? ¿Quiénes son los alumnos beneficiados? En N+ te contamos todos los detalles antes de que se termine el tiempo.

Aunque se han cerrado algunos procesos para recibir apoyos enfocados en educación y se acerca la dispersión de otros como la Beca Rita Cetina para Primaria, es importante que no pierdas de vista oportunidades paralelas, sobre todo, como en el caso del programa que detallamos aquí, que ofrecen un apoyo económico directo sobre las oportunidades de educación.