Programas sociales

Hoy Inicia Registro de Conavi Vivienda Bienestar 2026: Fechas y Requisitos que Piden en Módulos

La Conavi abrió un nuevo registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026, acá todos los documentos que debes llevar a los módulos

Checa las Fechas y Requisitos del Nuevo Registro de Vivienda Bienestar 2026El registro de Vivienda Bienestar abrió este lunes 20 de julio 2026. Foto: Conavi

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