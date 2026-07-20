Hoy Inicia Registro de Conavi Vivienda Bienestar 2026: Fechas y Requisitos que Piden en Módulos

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió un nuevo registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026, el cual inició hoy 20 de julio, y acá te traemos las fechas, requisitos y documentos que debes llevar a los módulos para hacer la inscripción.

Después de mucha espera, la Conavi anunció una nueva etapa de inscripciones para personas que desean adquirir una casa o departamento a precio accesible, y previamente te informamos a quiénes llamarán en esta nueva convocatoria y dónde hay entrega y construcción de hogares.

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¿Cuándo es el nuevo registro de Vivienda Bienestar 2026?

La nueva convocatoria del Programa de Vivienda para el Bienestar 2026 comenzó este lunes 20 de julio y está programada para terminar hasta el 2 de agosto, por lo que los interesados tendrán varias semanas para realizar su registro.

Esta etapa de inscripciones se llevará a cabo de forma presencial directamente en los módulos de Conavi, los cuales estarán instalados únicamente en los municipios donde se construirán casas y departamentos del Bienestar en 2026.

Para consultar las entidades y municipios participantes, las fechas y ubicaciones de los módulos de registro de Conavi, y las etapas del proceso de selección debes ingresar a este link: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/

Es importante señalar que hasta el momento no aparecen dónde estarán instalados los módulos de Vivienda Bienestar 2026, sin embargo se espera que en los próximos días se actualice esta información, por lo que se recomienda consultar esta página continuamente.

Requisitos y documentos para registro Conavi 2026

Para realizar el registro de Vivienda Bienestar, del 20 de julio al 2 de agosto 2026, primero deberás asegurarte de que los módulos se vayan a instalar en el municipio donde vives, y cumplir con los requisitos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Si cumples con estos requisitos, deberás llevar a los módulos Conavi los siguientes documentos en las fechas establecidas:

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Recuerda que el programa de Vivienda Bienestar 2026 da prioridad a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes tendrán la oportunidad de adquirir una casa o departamento a un precio mucho menor que su valor comercial.

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