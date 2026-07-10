Firma de Convenio CONAVI: ¿A Quiénes Llamarán en Nueva Convocatoria de Vivienda Bienestar 2026?

Si deseas asegurar el apoyo de Vivienda para el Bienestar 2026, CONAVI llamará a varias personas a hacer el registro de la firma de convenio

Nueva convocatoria Vivienda para el Bienestar 2026 a quiénes llamarán para firma de convenio CONAVI tras registroLa CONAVI llama a hacer el registro de firma de convenio en 2026. Foto: CONAVI.

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