Firma de Convenio CONAVI: ¿A Quiénes Llamarán en Nueva Convocatoria de Vivienda Bienestar 2026?

Son muchas las personas que están pendientes de cualquier actualización que haya en Vivienda para el Bienestar de CONAVI y con ello la posibilidad de que se abra un nuevo registro, por eso acá te contamos todos los detalles de la nueva convocatoria del programa, pues en este 2026 llamarán a varias mujeres y hombres para acudan a la firma de convenio.

Este inicio de mes ya sorprendió a muchas personas en México, pues recién se dio a conocer la entrega del apoyo de $40,000 que ofrece el programa de Mejoramiento de Vivienda Bienestar 2026 y todo lo que se sabe respecto a si a CONAVI abre registro en julio para nuevos solicitantes.

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¿De qué trata la nueva convocatoria de Vivienda para el Bienestar 2026?

La información difundida a través de redes sociales indica que próximamente serán convocados varios de los beneficiarios de Vivienda Bienestar, para que acudan a realizar la firma de su convenio. Esto tiene como objetivo formalizar el financiamiento previo a la asignación y entregar de casas.

La convocatoria es para que las personas asistan a una asamblea informativa, donde personal de la Comisión Nacional de Vivienda brindará la información del proceso y resolverá todas las dudas que existan.

¿A quiénes llamarán para firma de convenio CONAVI tras registro?

Los hombres y mujeres que serán contactados son quienes fueron seleccionados en 2025 para ser beneficiarios de Vivienda para el Bienestar y ya entregaron toda su documentación. Sí aún te falta algún papel por brindar, este es el momento para que lo proporciones y tengas la oportunidad de firmar tu convenio.

La CONAVI hace un llamado para que las personas estén pendientes al número de celular y correo electrónico que asignaron al momento de registrarse, pues será por esos medios que van a ser contactados.

Hasta el momento, el director general de la CONAVI , Rodrigo Chávez Contreras, no ha anunciado que vaya a abrirse un nuevo registro de Vivienda para el Bienestar en julio 2026, sin embargo ha pedido a los interesados mantenerse pendientes de las convocatorias para poder incorporarse al programa.

Lo que sí se mantiene abierto es el pre registro CONAVI 2026 en línea, donde las personas manifiestan su interés en ser beneficiarios de Vivienda para el Bienestar. Para hacerlo, debes ingresar al siguiente enlace: sistemaintegraloperativo.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB y llenar todos los campos que se soliciten.

AO