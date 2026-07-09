¿Dónde Hacer Nuevo Registro de Apoyo Bienestar Mujeres y Hombres de 18 a 64 Años? Link y Módulos

Está abierto el registro del apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 18 a 64 años, y para que aproveches la oportunidad de recibir hasta 25 mil pesos, acá te decimos dónde hacer la inscripción, con la lista de módulos abiertos en julio 2026 y el link para realizarlo en línea.

Hay buenas noticias para las personas de 18 a 64 años, ya que podrán solicitar su incorporación a un nuevo programa del Bienestar, y para ello, en una nota previa ya te explicamos cuándo termina el registro y los requisitos que debes cumplir.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cambia el Nombre de ‘Becas para el Bienestar Benito Juárez’: ¿Qué Implica?

¿Dónde hacer registro de Apoyo Bienestar de 18 a 64 años en julio?

Los hombres y mujeres de 18 a 64 años pueden hacer el registro para por internet, en la página de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, en este link: strabajo.edomex.gob.mx/ o directamente en los módulos abiertos en julio 2026.

El programa que recién abrió inscripciones se trata del Apoyo para emprendedores Autoempleo para el Bienestar 2026, el cual entrega un apoyo en especie con valor de hasta 25 mil pesos para personas que cuentan con algún negocio en el Estado de México (Edomex).

¿Dónde están los módulos para registro del Bienestar?

Si por alguna razón no puedes realizar el registro en la página web, puedes acudir a alguno de los 10 módulos abiertos en julio 2026 con tus documentos para asegurar tu incorporación al nuevo programa de Edomex. Estas son las ubicaciones:

Oficina Regional de Empleo Toluca: calle Josefa Ortiz de Domínguez número 216 (esquina con Independencia), colonia Santa Clara, código postal 50090, Toluca, Estado de México. Teléfonos: 722 213 33 30 y 722 21314 09. Oficina Regional de Empleo Tlalnepantla: avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana (a un lado de Plaza Milenium), código postal 54030,Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 5553833135 y 555319 0863. Oficina Regional de Empleo Naucalpan: avenida Juárez número 39, edificio B, primer piso (anexo al Ayuntamiento), colonia El Mirador, código postal 53050.Teléfonos: 5591552322 y 5553718299. Oficina Regional de Empleo Ecatepec: calle Nicolás Bravo sin número (atrás del Centro Cívico), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfonos: 55 5116 79 07 y 55 5770 96 14. Oficina Regional de Empleo Nezahualcóyotl: avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740, Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfonos: 55 5112 80 54 y 55511280 56. Oficina Regional de Empleo Ixtapaluca: calle Municipio Libre número 1 (a un costado del auditorio municipal), colonia Centro, código postal 56530, Ixtapaluca, Estado de México. Teléfonos: 5526067361 y 5559753588. Oficina Regional de Empleo Atlacomulco: calle Ingeniero Luis Galindo Ruíz número 312 (CROSA), colonia Isidro Fabela, código postal 50450, Atlacomulco, Estado de México. Teléfono: 712 1248393. Oficina Regional de Empleo Tejupilco: calle Santa Cecilia número 40 (ex bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400, Tejupilco, Estado de México. Teléfono: 7242675431. Oficina Regional de Empleo San Mateo Atenco: calle Hidalgo sin número, Barrio de San Nicolás, código postal 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. Teléfono: 7229411234.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Revela Avances del Programa de Vivienda para el Bienestar

Los módulos para hacer el registro del Apoyo Bienestar de 25,000 pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años cuentan con un horario de atención de 09:00 a 18:00 horas y el último día para realizarlo es este viernes 10 de julio. Mientras que aquellos que decidan hacerlo en línea podrán hacerlo hasta el 12 de julio a la hora que quieran.

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