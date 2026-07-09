¿Dónde Hacer Nuevo Registro de Apoyo Bienestar Mujeres y Hombres de 18 a 64 Años? Link y Módulos

Conoce dónde están los módulos abiertos para el nuevo registro del Apoyo Bienestar de 25,000 pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años

Te traemos el Link y Módulos de Nuevo Registro de Apoyo Bienestar Mujeres y Hombres de 18 a 64 AñosLas personas de 18 a 64 años pueden solicitar apoyo de 25 mil pesos. Foto: Juan Carlos González Romero

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