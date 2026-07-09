Alfonso Obregón, Voz de Shrek, Enfrenta una Nueva Acusación de Acoso Sexual

Brenda Rivero acusa a Alfonso Obregón, voz de Shrek, de abuso cuando ella tenía 16 años y exhibe chats que lo confirmarían.

alfonso-obregon-voz-shrek-nueva-acusacion-abuso-sexual-brenda-riveroFotos: Cuartoscuro

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Nueva denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por acoso sexual. Brenda Rivero comparte su experiencia y evidencia en redes. ¿Qué implica esto para la industria del doblaje?

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