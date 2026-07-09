Alfonso Obregón, Voz de Shrek, Enfrenta una Nueva Acusación de Acoso Sexual

El actor de doblaje Alfonso Obregón, conocido por interpretar a Shrek en la versión en español para Latinoamérica, enfrenta un nuevo señalamiento público luego de que la actriz Brenda Rivero compartiera en redes sociales un testimonio sobre presuntos abusos que habría sufrido cuando tenía 16 años.

El testimonio de Brenda Rivero

Rivero, quien también se dedica al doblaje al igual que sus padres, Javier Rivero y Carla Padrón, narró en un video de TikTok e Instagram que conocía a Obregón desde la infancia debido a la cercanía profesional entre ambas familias. Según su relato, los hechos ocurrieron durante una convención de doblaje en Cancún, Quintana Roo, cuando ella tenía 16 años y el actor superaba los 50.

De acuerdo con su testimonio, Obregón se aprovechó de la cercanía con su familia durante el evento, mostrando desde el primer día una actitud insistente y comentarios sobre su supuesta madurez para su edad. La actriz describió que el actor la llevó con un pretexto a una zona apartada del recinto donde, asegura, ocurrió un acercamiento físico no consensuado.

Rivero relató que la situación se repitió durante los siguientes días del evento, incluso cuando su madre llegó a la convención, y que solo la intervención de una de las organizadoras evitó que se quedara a solas con el actor en otra ocasión.

Ahora, con 32 años, Rivero explicó que fue en terapia donde comprendió la naturaleza de lo vivido, luego de que su terapeuta le señalara la diferencia de edad como un factor determinante para calificarlo como abuso.

El chat que exhibió como evidencia

Como parte de su denuncia pública, Rivero también publicó capturas de una conversación entre su madre y Obregón, en la que Padrón le reclamaba al actor por lo ocurrido con su hija. En esos mensajes, el actor respondió que fue Brenda quien se acercó, aunque después ofreció disculpas y reconoció, según los mensajes difundidos, que dejó pasar por alto un factor relevante como la edad de la joven.

Según la publicación, Obregón se disculpó en al menos tres ocasiones dentro de esa conversación. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la autenticidad del chat.

No es la primera acusación

Este nuevo señalamiento se suma a los antecedentes de Obregón, quien en agosto de 2024 fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a dos carpetas de investigación por presunto abuso sexual, promovidas por exalumnas de sus talleres de locución. En aquel momento, el actor fue liberado y argumentó públicamente que las acusaciones correspondían a malinterpretaciones de técnicas de respiración que se enseñan en sus clases.

Rivero ha señalado que su intención al hacer pública su historia es visibilizar lo que considera una normalización del abuso hacia menores de edad dentro de la industria del doblaje.