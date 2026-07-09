"Se Está Yendo mi Familia": El Duro Mensaje de Germán Lizárraga Tras la Muerte de su Hija

Germán Lizárraga rompió el silencio tras la muerte de su hija Yolanda y reveló el dolor que enfrenta como padre: "se me está yendo mi familia".

german-lizarraga-mensaje-muerte-hija-yolandaFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+