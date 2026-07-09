"Se Está Yendo mi Familia": El Duro Mensaje de Germán Lizárraga Tras la Muerte de su Hija

Germán Lizárraga reapareció públicamente para hablar, por primera vez, sobre la muerte de su hija Yolanda Lizárraga, quien falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama. El fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa y exintegrante de la Banda El Recodo confesó en una entrevista con un programa de televisión que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida y lanzó una frase que resume su estado emocional: "se me está yendo mi familia".

"Pensamos que estaba curada": así fueron los últimos días de Yolanda

El músico relató que su hija luchó durante cinco años contra el cáncer de mama y que, en algún momento, la familia creyó que la enfermedad había quedado atrás. Sin embargo, nuevas complicaciones llevaron a los médicos a detectar que el cáncer se había extendido a la columna vertebral, los pulmones y la cabeza.

"Lamentablemente mi hija hace cinco años padeció cáncer de mama, y yo pensé que ya estaba ella bien, pero de repente empezó a sentir que no podía caminar, que le dolía la espalda... ya nos dijeron que el cáncer se le había pasado a la columna vertebral, a los pulmones y a la cabeza", relató Lizárraga.

El artista explicó que la etapa final de la enfermedad fue especialmente dolorosa, pues Yolanda presentó un deterioro acelerado en sus últimos días.

El silencio que guardó para proteger a su familia

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Germán Lizárraga confesó que conocía el pronóstico médico desde tiempo atrás, pero decidió no compartirlo de inmediato con el resto de la familia.

"Yo ya sabía lo que le iba a pasar y lamentablemente no tuve el valor de decirle a mi familia que realmente mi hija ya no tenía lucha", admitió.

Fue hasta tres días antes del fallecimiento cuando reunió el valor para avisar a sus seres queridos y permitirles despedirse de Yolanda.

"Tres días antes de que falleciera me di el valor y le avisé a su hijo, le avisé a la demás familia para que estuviéramos preparados y, de esa forma, creo que nos unimos un poquito más como familia", compartió el músico.

Una segunda tragedia: el recuerdo del hijo que perdió en 1995

La muerte de Yolanda no es la primera pérdida devastadora que enfrenta Germán Lizárraga. Durante la conversación, el cantante recordó que, años atrás, también perdió a su único hijo varón, quien fue asesinado en 1995. El músico ha señalado en distintas ocasiones que, aunque conoció algunos detalles del crimen, optó por no profundizar en las circunstancias para poder sobrellevar el duelo.

Con tres hijos, dos mujeres y un hombre, Lizárraga ya ha tenido que despedirse de dos de ellos, una realidad que describió como un dolor casi imposible de dimensionar.

"No es muy común que los padres enterremos a los hijos. Finalmente, Dios me ha dejado vivir mucho tiempo y estoy sufriendo este problema de que se me está yendo mi familia", expresó el intérprete.

Tras la muerte de su hijo y ahora de Yolanda, solo le sobrevive su hija Verónica.

Refugio en la música y el legado de las últimas palabras de su hija

A pesar del dolor, Germán Lizárraga aseguró que buscará salir adelante apoyado en la música y en el recuerdo de las últimas palabras que le dedicó su hija antes de morir.

"Me siento todavía un poquito estresado porque ya no está mi hija... pero yo quiero seguir adelante, trabajando, luchando, porque ella siempre me dijo: 'Papi, por favor, acuérdate de que tú tienes un compromiso con la gente, con la música'. Aquí estamos, todavía recordando las palabras que en los últimos días me estuvo diciendo mi hija", compartió.

El músico también agradeció las muestras de cariño que ha recibido de familiares, amigos, colegas y seguidores tras la muerte de Yolanda.

"Hemos recibido de parte de la familia, de tantos amigos, de los medios de comunicación... el adiós a mi hija. Tengo a toda la gente que me ha estado dando el pésame y eso me da a entender que la gente está conmigo en las buenas y en las malas", expresó.

Pese al duelo, Germán Lizárraga confirmó que continuará con sus proyectos musicales: el lanzamiento del tema "Reconozco", previsto para el 24 de julio, y la reactivación de las presentaciones de la Banda Estrellas de Sinaloa a partir de agosto, tanto en México como en el extranjero.