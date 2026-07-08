Muere Ella Laboriel: ¿Quién Fue la Hermana de Johnny Laboriel?

Hoy, 8 de julio de 2026, se dio a conocer la muerte de la cantante y actriz, Ella Laboriel; aquí te decimos quién era la hermana de Johnny Laboriel, exponente del rock and roll, en México.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia del fallecimiento de Ella Laboriel, “destacada cantante y actriz mexicana de ascendencia hondureña, reconocida como una de las mujeres pioneras del rock en México”.

La ANDI envió sus condolencias a familiares y amigos de Ella Laboriel.

En tanto, el Patronato y Consejo Honorario de la Casa del Actor Mario Moreno señaló que la cantante y actriz era huésped de ese lugar y lamentó el fallecimiento de quien también fue madre, compañera y amiga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Ella Laboriel a los 77 Años; ¿De qué Falleció la Hermana de Johnny Laboriel?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también se manifestó por el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, a quien consideró como una “figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país”.

La dependencia subrayó que la voz y legado de Ella Laboriel "permanecerán siempre en la memoria de nuestra ciudad”.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx ) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la… pic.twitter.com/zww6sqIgmx — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) July 8, 2026

¿Quién fue Ella Laboriel?

La actriz y cantante Ella Laboriel era hermana de Johnny Laboriel, famoso intérprete y exponente del rock and roll, en México.

Nació en la Ciudad de México, en 1945.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, Ella Laboriel fue diagnosticada con enfisema pulmonar, en 2001.

Además de pionera de la era del rock and roll, Ella Laboriel fue una destacada figura del entretenimiento en nuestro país, con una larga y respetada trayectoria en la televisión.

Participó en telenovelas exitosas de Televisa como el Extraño Retorno de Diana Salazar, protagonizada por Lucía Méndez, en 1988, y En Carne Propia, con Edith González, en 1990.

La actriz también participó en películas como Joselito El Vagabundo y Blue Demon: Destructor de Espías.

RMT