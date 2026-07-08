Muere Ella Laboriel: ¿Quién Fue la Hermana de Johnny Laboriel?

Ella Laboriel era hermana de Johnny Laboriel, exponente del rock and roll, en México

Muere Ella LaborielElla Laboriel murió a los 77 años de edad. Foto: Facebook Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)

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Hoy despedimos a Ella Laboriel, pionera del rock en México y hermana de Johnny Laboriel. Su legado en la música y la televisión perdurará. Descubre más sobre su vida y trayectoria.

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