Muere Ella Laboriel: ¿Quién Fue la Hermana de Johnny Laboriel?
Ella Laboriel era hermana de Johnny Laboriel, exponente del rock and roll, en México
Ella Laboriel murió a los 77 años de edad. Foto: Facebook Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)
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Hoy despedimos a Ella Laboriel, pionera del rock en México y hermana de Johnny Laboriel. Su legado en la música y la televisión perdurará. Descubre más sobre su vida y trayectoria.
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PorRedacción N+
Hoy, 8 de julio de 2026, se dio a conocer la muerte de la cantante y actriz, Ella Laboriel; aquí te decimos quién era la hermana de Johnny Laboriel, exponente del rock and roll, en México.
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia del fallecimiento de Ella Laboriel, “destacada cantante y actriz mexicana de ascendencia hondureña, reconocida como una de las mujeres pioneras del rock en México”.
La ANDI envió sus condolencias a familiares y amigos de Ella Laboriel.
En tanto, el Patronato y Consejo Honorario de la Casa del Actor Mario Moreno señaló que la cantante y actriz era huésped de ese lugar y lamentó el fallecimiento de quien también fue madre, compañera y amiga.
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también se manifestó por el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, a quien consideró como una “figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país”.
La dependencia subrayó que la voz y legado de Ella Laboriel "permanecerán siempre en la memoria de nuestra ciudad”.
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx ) lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Ella Laboriel, figura fundamental de la música y la cultura en nuestro país.