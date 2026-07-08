Detienen al Presunto Homicida de un Hombre de la Tercera Edad en Chignahuapan, Puebla

Este miércoles 8 de julio de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Roberto “N” por ser el presunto coautor del homicidio de un hombre de la tercera edad en el municipio poblano de Chignahuapan.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido habría realizado detonaciones de arma de fuego contra la víctima en su domicilio ubicado en el Pueblo Mágico poblano.

Matan a disparos a hombre de la tercera edad en Chignahuapan, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 20 de mayo, la víctima, un hombre de 61 años de edad, se encontraba en las inmediaciones de su domicilio, cuando fue agredida con disparos de arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar.

Derivado de las diligencias realizadas por la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, entre ellas entrevistas, actos de investigación y el análisis de datos de prueba, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) estableció la probable participación de Roberto “N” en los hechos.

Detienen a Roberto “N” por homicidio de hombre de la tercera edad en Chignahuapan, Puebla

La FGE Puebla cumplimentó orden de aprehensión contra Roberto “N”, por su probable intervención como coautor en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Chignahuapan.

Con base en los elementos aportados por la Representación Social, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada este día por agentes investigadores de la dependencia.

Durante las acciones operativas y en cumplimiento de una orden de cateo, fueron aseguradas un arma de fuego larga y un arma de fuego corta, las cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Tras su detención, Roberto “N” quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento penal correspondiente.

Con información de N+

GMAZ