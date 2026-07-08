Detienen al Presunto Homicida de un Hombre de la Tercera Edad en Chignahuapan, Puebla

Roberto "N" habría atacado con un arma de fuego a la víctima de 61 años de edad en su domicilio ubicado en el Pueblo Mágico poblano.

Detenido Roberto N Homicidio Hombre de la Tercera Edad Chignahuapan PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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En Chignahuapan, Puebla, arrestan a Roberto 'N' por el asesinato de un hombre de la tercera edad. La Fiscalía de Puebla avanza en el caso. Conoce los detalles de esta detención.

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