Gabinete de Seguridad Descarta Ataque con Drones en Coyuca de Catalán, Guerrero, ¿Qué Pasó?

Un supuesto ataque con drones alertó a las autoridades del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, por lo que comenzaron las investigaciones para esclarecer el caso; esto ocurrió.

A través de redes sociales, se dieron a conocer videos en los que habitantes de la comunidad de Guajes de Ayala, en la zona serrana de la comunidad, pidieron ayuda.

Lo anterior, porque aseguraron que durante la mañana de este miércoles fueron víctimas de presuntos ataques con explosivos que fueron lanzados con drones.

"Por favor, no permitan que terminen con nosotros", dijo una mujer en la grabación.

En el mismo video, aseguraron que algunas personas lograron acudir a la comunidad de El Pescado, con la finalidad de refugiarse, no obstante, también fueron atacados en esa zona; aseguraban que los agresores son integrantes de un grupo criminal.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el ataque de drones en Coyuca de Catalán?

Luego de darse a conocer estos hechos, el Gabinete de Seguridad, informó que tras establecer comunicación con autoridades municipales, los hechos narrados en notas periodísticas fueron descartados.

Asimismo, indicó que personal de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado se desplaza a la zona para verificar la situación, reforzar la presencia institucional y brindar seguridad a la población.

EPP