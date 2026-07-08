Gabinete de Seguridad Descarta Ataque con Drones en Coyuca de Catalán, Guerrero, ¿Qué Pasó?

Las autoridades recibieron reportes de supuestos ataques con drones en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero; esto ocurrió

Las autoridades recibieron reportes de supuestos ataques con drones en Coyuca de Catalán, GuerreroFoto: Cuartoscuro

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¿Ataque con drones en Coyuca de Catalán? Autoridades descartan rumores, pero refuerzan seguridad en la zona. Descubre qué pasó realmente.

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