Policía Detona por Accidente su Arma de Cargo y Mata a Compañero en CDMX

Un policía perdió la vida luego de recibir un disparo de manera accidental por parte de un compañero cuando iba camino a la asignación de servicio en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estaban en camino a sus labores diarias cuando ocurrió el accidente en la unidad policial.

Por está razón, de inmediato, en la misma unidad policial lo trasladaron a un hospital donde el personal médico lo atendió y luego de unos minutos, lo diagnosticó sin signos vitales.

“El oficial involucrado fue llevado ante el agente del Ministerio Público correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades”, afirmó la SSC.

¿Cómo fue que el policía disparó accidentalmente a su compañero?

Las autoridades explicaron que los oficiales estaban en camino a su asignación para laborar en la alcaldía Venustiano Carranza.

Sin embargo, uno de ellos intentó quitarse su chamarra y en ese instante se accionó su arma de cargo, lo que le provocó la lesión a su compañero.

Asimismo, informó que la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación sobre el caso, en tanto, se informó sobre lo ocurrido a la familia del policía fallecido.

La SSC aseguró que brindará todo el apoyo y acompañamiento legal y psicológico a los deudos.

EPP