Policía Detona por Accidente su Arma de Cargo y Mata a Compañero en CDMX

El oficial perdió la vida luego de recibir un disparo accidental mientras se dirigían a su asignación de servicio; esto sabemos del caso

El oficial murió luego de recibir un disparo accidental en la Venustiano CarranzaFoto: Archivo
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