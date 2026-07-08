Adulto Mayor Muere Mientras Conducía su Automóvil en Xalapa; Esto se Sabe

Muerte de un adulto mayor mientras conducía su vehículo por la colonia Carolino Anaya de Xalapa, generó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

Movilización cuerpos de emergencia por muerte de adulto mayor mientras conducía en XalapaFoto: N+

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Un adulto mayor pierde la vida mientras conducía en Xalapa. El incidente movilizó a cuerpos de seguridad. Conoce más sobre este caso.

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