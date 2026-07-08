Adulto Mayor Muere Mientras Conducía su Automóvil en Xalapa; Esto se Sabe

Un hombre adulto mayor falleció la mañana de este miércoles mientras conducía su vehículo por calles de la colonia Carolino Anaya, en la capital veracruzana. De manera preliminar, se presume que sufrió un paro cardíaco.

El incidente ocurrió sobre la calle Río Bravo, entre Río Actopan y Río Consulado, donde testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos quienes intentaron brindarle atención prehospitalaria y mantener con vida al hombre en cuestión; Sin embargo, únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar la escena, mientras personal de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para después trasladarlo al Servicio M�édico Forense (SEMEFO) para determinar las causas reales que causaron el deceso.

Hasta el momento, el hombre fallecido se encuentra en calidad de desconocido, se espera que en las pr��óximas horas sean las autoridades quien brinden mayor información al respecto.

Otra muerte al volante ocurrida recientemente en Veracruz

Se report�ó un aparatoso accidente registrado la tarde del pasado jueves en la comunidad de Zapoapita, perteneciente al municipio de Fortín, el cual dej�ó como saldo un hombre sin vida y tres personas lesionadas por estos hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil color vino presuntamente impactó a una motocicleta y al intentar escapar del lugar, continuó su marcha a exceso de velocidad y metros adelante, sufrió una presunta falla en el sistema de frenos de su unidad, perdiendo el control y terminó estrellándose contra una palmera.

Tras este fuerte accidente, el conductor quedó prensado al interior del vehículo, perdiendo la vida de forma instantánea. Al sitio acudieron los primeros respondientes rescatistas de Fortín, así como ambulancias de Protección Civil de Fortín e Ixtaczoquitlán, y los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

Se informó que el motociclista involucrado fue estabilizado y posteriormente fue trasladado a un hospital para su atención médica especialziada. La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos, realizaron las pesquisas y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).