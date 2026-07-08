Muere Motociclista tras Derrapar en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un motociclista murió luego de derrapar en la carretera libre Gómez Palacio-Jiménez.

Muere Motociclista tras Derrapar en Carretera Gómez Palacio-JiménezFoto: N+

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Tragedia en la carretera Gómez Palacio-Jiménez: Isaac Hernández, de 30 años, falleció tras derrapar en su motocicleta. Conoce los detalles de este lamentable accidente.

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