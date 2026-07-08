Muere Motociclista tras Derrapar en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

La noche del 7 de julio perdió la vida Isaac Hernández, de 30 años, motociclista que sufrió un accidente vial al derrapar en su motocicleta el pasado 27 de junio.

El accidente de Isaac se registró en la carretera libre Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de Ceballos en Mapimí, Durango, al circular por la vialidad perdió el control de su motocicleta y salió de la cinta asfáltica, provocándose fuertes golpes y lesiones.

Fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio pero después de una semana y media recibiendo atención médica, falleció. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense

Motociclista muere tras accidente al norte de Saltillo

Otro accidente mortal ocurrió. cuando un motociclista perdió la vida la tarde del 5 de julio luego de sufrir un accidente sobre el bulevar Los Pastores al norte de Saltillo. De acuerdo con los reportes, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose, por lo que falleció en el lugar.

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Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.