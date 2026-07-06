Muere Motociclista Luego de Chocar Contra Vehículo y Poste en Saltillo

Un motociclista murió luego de chocar contra un vehículo y un poste sobre el bulevar Los Pastores en Saltillo.

Muere Motociclista Luego de Chocar Contra Vehículo y Poste en SaltilloFoto: N+

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Tragedia en Saltillo: un motociclista pierde la vida tras chocar contra un vehículo y un poste en el bulevar Los Pastores. Descubre más sobre este lamentable accidente.

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