Muere Motociclista Luego de Chocar Contra Vehículo y Poste en Saltillo

Un motociclista perdió la vida en un aparatoso accidente registrado la tarde del domingo 5 de julio al norte de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Los Pastores, casi en el cruce con el bulevar Colosio, donde el conductor perdió el control de la motocicleta después de pasar un bordo. Presuntamente, impactó un automóvil y posteriormente se estrelló contra un poste, por lo que falleció en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Muere joven en accidente de motocicleta en bulevar Nazario Ortíz Garza en Saltillo

Otro fatal accidente que dejó involucró a un motociclista ocurrió el 29 de junio cuando un joven de 19 años murió luego de un accidente en motocicleta registrado sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al norte de Saltillo. De acuerdo con los reportes, el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva, lo que ocasionó que se estrellara contra un árbol.

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Tras el impacto salió proyectado de la motocicleta. Paramédicos confirmaron el fallecimiento del joven, mientras que otra personas más, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.