Muere Hombre Arrollado por el Tren en Nava

Un hombre murió luego de ser arrollado por el tren en la colonia Lázaro Cárdenas en Nava.

Muere Hombre Arrollado por el Tren en NavaFoto: N+

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Tragedia en Nava: un hombre pierde la vida tras ser arrollado por un tren en la colonia Lázaro Cárdenas. Autoridades investigan los hechos.

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