Muere Hombre Arrollado por el Tren en Nava

Un hombre murió luego de ser arrollado por el tren en la colonia Lázaro Cárdenas en Nava.
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Tragedia en Nava: un hombre pierde la vida tras ser arrollado por un tren en la colonia Lázaro Cárdenas. Autoridades investigan los hechos.
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PorRedacción N+
Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia se registró este 5 de julio en la colonia LázaroCárdenas del municipio de Nava, luego de que se reportara el fallecimiento de un hombre que fue arrollado por el tren.
El reporte fue emitido por vecinos del sector, quienes realizaron el hallazgo sobre las vías del comunicación. De inmediato, paramédicos del departamento de Bomberos se trasladaron al sitio del percance y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Minutos más tarde, personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se hicieron presentes para iniciar con el levantamiento de los indicios.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación correspondiente para determinar la mecánica de los hechos y realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
Conductor resulta herido tras choque entre locomotora y tractocamión en Matamoros
Un tractocamión fue impactado por una locomotora la tarde del 2 de julio sobre las víasdeltren ubicadas en la carreteraRamal al Esterito, en el municipio de Matamoros.
Tras el choque, el tractocamión fue arrastrado varios cientos de metros y terminó con dañosdeconsideración. El conductor resultó lesionado por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a la Clínica 16 del IMSS en Torreón para recibir atención médica.