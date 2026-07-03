Tren Choca y Arrastra a Tractocamión en Matamoros; Conductor Resulta Lesionado

La tarde de este 2 de julio se registró un fuerte accidente sobre las vías del tren ubicadas en la carretera Ramal al Esterito, en el municipio de Matamoros.

El percance involucró a un tractocamión de una empresa de transportes y una locomotora de Ferromex.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión, conducido por Luis, presuntamente intentó ganarle el paso al tren, por lo que fue impactado por la locomotora y arrastrado aproximadamente 500 metros.

La unidad terminó con severos daños, principalmente en el costado derecho, mientras que el conductor resultó lesionado y quedó inconsciente tras el impacto. Paramédicos lo trasladaron a la Clínica 16 del IMSS, en Torreón, donde recibió atención médica.

Tren impacta vehículo en bulevar Nazario Ortíz Garza en Saltillo

Un automóvil fue impactado por el tren la tarde de este 27 de junio en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la unidad de la UAdeC. Como resultado del accidente, el vehículo sufrió daños totales.

El conductor, identificado como Óscar Alain "N", de 29 años de edad, viajaba acompañado de su padre cuando presuntamente intentó cruzar las vías y fue alcanzado por la locomotora.

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Ambos ocupantes fueron valorados por paramédicos en el lugar y no requirieron traslado a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente e iniciar las diligencias correspondientes.