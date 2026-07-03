Tren Choca y Arrastra a Tractocamión en Matamoros; Conductor Resulta Lesionado

El conductor de un tractocamión resultó lesionado tras ser impactado por un tren al intentar ganarle el paso en la carretera Ramal al Esterito, en Matamoros, Coahuila.

Tren Choca y Arrastra a Tractocamión en Matamoros; Conductor Resulta LesionadoFoto: N+

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Impactante choque en Matamoros: un tren arrastra a un tractocamión que intentó ganarle el paso. Conductor lesionado y trasladado al IMSS. ¿Qué medidas se tomarán para evitar más accidentes?

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