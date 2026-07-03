Familia Queda Atrapada Dentro del Bosque Urbano de Torreón

La noche del 1 de julio, un paseo familiar en el Bosque Urbano de Torreón derivó en la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que tres personas quedaran atrapadas al interior del parque tras el cierre de las instalaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rescatan a Tres Personas que Quedaron Encerradas en Bosque Urbano de Torreón

Se trató de un matrimonio acompañado por una adulta mayor. La familia ingresó al parque sin saber que el horario de operación es de 06:00 a 22:00 horas. Al caer la noche, se percató de que los accesos ya estaban cerrados y no podía salir con su vehículo.

Tras recibir el reporte, una unidad turística de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudió al lugar. Los oficiales verificaron la situación y abrieron el portón principal para permitir la salida de las tres personas y de su automóvil.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales. El incidente quedó únicamente en un susto para la familia, que agradeció el apoyo brindado por los elementos de seguridad.

Rescatan a menores encerrados en vehículo en Ramos Aripe

Otra situación similar ocurrió el 28 de mayo cuando elementos de emergencia rescataron a dos menores que quedaron encerrados dentro de un vehículo en el estacionamiento de una tienda comercial de Ramos Arizpe.

Noticia relacionada: Rescatan a Bebé y Niño que Quedaron Encerrados Dentro de Automóvil en Coahuila

Paramédicos lograron abrir la unidad y poner a salvo a un bebé de pocos meses de nacido y a un niño de aproximadamente cuatro años, quienes no presentaron afectaciones en su salud.

Luego de ser valorados por los cuerpos de auxilio, ambos niños fueron reportados en buen estado.