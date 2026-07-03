Familia Queda Atrapada Dentro del Bosque Urbano de Torreón

Una familia quedó atrapada al interior de las instalaciones del Bosque Urbano de Torreón tras el cierre de las instalaciones.

Familia Queda Atrapada Dentro de Bosque Urbano de TorreónFoto: N+

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Familia atrapada en Bosque Urbano de Torreón tras cierre. Autoridades abren portón y rescatan a tres personas sin lesiones. Conoce más sobre este inesperado incidente.

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