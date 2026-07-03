Familia Queda Atrapada Dentro del Bosque Urbano de Torreón
Una familia quedó atrapada al interior de las instalaciones del Bosque Urbano de Torreón tras el cierre de las instalaciones.
Foto: N+
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Familia atrapada en Bosque Urbano de Torreón tras cierre. Autoridades abren portón y rescatan a tres personas sin lesiones. Conoce más sobre este inesperado incidente.
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PorRedacción N+
La noche del 1 de julio, un paseofamiliar en el Bosque Urbano de Torreón derivó en la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que tres personas quedaran atrapadasal interior del parque tras el cierre de las instalaciones.
Se trató de un matrimonio acompañado por una adultamayor. La familia ingresó al parque sin saber que el horario de operación es de 06:00 a 22:00 horas. Al caer la noche, se percató de que los accesos ya estaban cerrados y no podía salir con su vehículo.
Tras recibir el reporte, una unidad turística de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudió al lugar. Los oficiales verificaron la situación y abrieron el portón principal para permitir la salida de las tres personas y de su automóvil.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales. El incidente quedó únicamente en un susto para la familia, que agradeció el apoyo brindado por los elementos de seguridad.
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Otra situación similar ocurrió el 28 de mayo cuando elementos de emergencia rescatarona dos menores que quedaron encerrados dentro de un vehículo en el estacionamientode una tienda comercial de Ramos Arizpe.