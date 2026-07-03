Detienen a Hombre Luego de Ordenar a sus Perros que Atacaran a Mujer en Monterrey

El presunto agresor fue arrestado por la Policía de Monterrey tras ordenar a sus dos perros que mordieran a una mujer; uno de los animales la hirió en el tobillo.

Autoridades de Monterrey detienen a hombre por incitar a sus perros a atacar a una mujerFoto: Policia de Monterrey

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Hombre detenido en Monterrey por incitar a sus perros a atacar a una mujer en pleno centro. La víctima sufrió mordedura en el tobillo. ¿Qué llevó a esta agresión? Descubre más.

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