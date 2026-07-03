Detienen a Hombre Luego de Ordenar a sus Perros que Atacaran a Mujer en Monterrey
El presunto agresor fue arrestado por la Policía de Monterrey tras ordenar a sus dos perros que mordieran a una mujer; uno de los animales la hirió en el tobillo.
Foto: Policia de Monterrey
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Hombre detenido en Monterrey por incitar a sus perros a atacar a una mujer en pleno centro. La víctima sufrió mordedura en el tobillo. ¿Qué llevó a esta agresión? Descubre más.
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PorRedacción N+
Un hombre de 58 años de edad fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente incitar a sus dos perros a atacar a una mujer en calles del Centro de la ciudad. El detenido fue identificado como Fernando “N” y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles 1 de julio en el cruce de la avenida Madero y Juan Álvarez, en el primer cuadro del centro de Monterrey, donde la víctima fue sorprendida por el ahora detenido mientras caminaba por la banqueta. De acuerdo con la denuncia presentada por la afectada, una mujer de 41 años de edad, el hombre se le acercó de manera repentina y comenzó a insultarla y amenazarla sin que existiera algún motivo aparente para la agresión.
La mujer intentó continuar su camino e ignorar al sujeto para evitar alguna pelea; sin embargo, el hombre comenzó a seguirla por varios metros mientras continuaba con las agresiones verbales. Según el reporte, durante la persecución el sospechoso ordenó a los dos perros que lo acompañaban atacar a la mujer. Fue entonces cuando uno de los animales logró morderla en el tobillo, ocasionándole una lesión.
Tras la agresión, se solicitó el apoyo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes acudieron al lugar de los hechos para atender el reporte y localizar al presunto responsable. Los oficiales lograron detener a Fernando “N”, de 58 años, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica.
Personal de Salud y Bienestar Animal del municipio de Monterrey acudió al sitio
Bienestar Animal se dio cita en el lugar para hacerse cargo del resguardo de los dos perros involucrados en el incidente, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes respecto a los perros y el hombre. Las autoridades no informaron si la víctima requirió traslado a un hospital; sin embargo, la denuncia permitió la intervención de los cuerpos de seguridad y el aseguramiento del hombre. El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones.