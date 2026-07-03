83 Niños del CENDI Siguen con Presencia de Plomo en la Sangre en Monterrey, Nuevo León

En la recta final del ciclo escolar 2025-2026, los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de Nuevo León informaron que, pese a la intervención realizada por la Secretaría de Salud en los 83 menores que fueron detectados con plomo en sangre, hasta el momento no se ha logrado desintoxicarlos por completo.

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La directora general de los CENDIS, Guadalupe Rodríguez Martínez, explicó que los resultados del seguimiento muestran que los menores continúan presentando rastros del metal pesado, aun después de haber participado en un programa de desintoxicación.

Se encontró que los niños tienen plomo, y los que pasaron un programa de desintoxicación siguen teniendo plomo, entonces nadie, cero niños están exentos de plomo de los niños contaminados. Sí bajó de 31.5 el más alto, ahora es 11.5, ahí está el plomo, es una cantidad que está afectando la salud, el neurodesarrollo y el desarrollo cerebral.

Señaló Guadalupe Rodríguez Martínez, directora general de los CENDIS.

Retiran comida chatarra a menores en CENDIS

Como parte de la intervención sanitaria implementada por las autoridades, se realizó el retiro de alimentos, golosinas, juguetes y vasijas que pudieran representar una fuente de contaminación dentro de los hogares de los menores.

En cuanto a los planteles educativos, los CENDIS aseguraron que únicamente trabajan con marcas específicas de materiales que previamente han comprobado que están libres de metales pesados, con el objetivo de evitar posibles fuentes de exposición.

Ante los resultados obtenidos, los CENDIS ya preparan una nueva etapa de estudios para el próximo ciclo escolar, en la que se realizarán miles de pruebas a niños de todas las edades que forman parte de sus planteles.

Para ello, también trabajan en la elaboración de un protocolo legal y médico que buscarán sea aceptado por las autoridades estatales para ampliar la investigación.

Es una investigación, una indagatoria en el cien por ciento de los niños, desde los 45 días; ampliamos a las madres gestantes. Cerca de 8 mil es una muestra muy representativa.

Indicó Guadalupe Rodríguez Martínez Directora General CENDIS

De acuerdo con los resultados del estudio más reciente, de los 77 menores que participaron en una segunda prueba realizada por la Secretaría de Salud, ocho continúan con niveles de plomo en sangre por encima de lo normal. El resto presentó una disminución en los niveles detectados, aunque aún mantienen presencia de metales pesados en su organismo.

Finalmente, los CENDIS hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud para que se sumen a la estrategia de investigación, ya que durante la primera intervención quedó descartado que el plomo provenga de fuentes localizadas dentro de los hogares o de las instalaciones escolares.

Con información de Karina Garza/ Noticias N+

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