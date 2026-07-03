83 Niños del CENDI Siguen con Presencia de Plomo en la Sangre en Monterrey, Nuevo León

Directivos informan que ninguno de los 83 niños detectados con plomo en sangre ha logrado eliminar por completo el metal; buscarán ampliar los estudios a cerca de 8 mil menores y madres gestantes.

Los CENDIS ya preparan una nueva etapa de estudios para el próximo ciclo escolarFoto: N+

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Plomo sigue presente en niños. Se amplían estudios a miles de menores y gestantes.

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