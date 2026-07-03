Anuncian Cortes de Luz en San Pedro, Nuevo León: Fecha y Colonias Afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este viernes 3 de julio realizará el corte temporal en el suministro de energía eléctrica en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, debido a que se llebarán a cabo algunos trabajos programados de mantenimiento en la red.

La suspensión del servicio está prevista de las 10:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, con una duración aproximada de ocho horas. Durante este tiempo, cuadrillas de trabajadores estarán distribuidas en distintos puntos para realizar revisiones, ajustes y mejoras en el sistema eléctrico.

Para llevar a cabo estas labores de manera segura, será necesario suspender la energía en ciertos sectores, ya que el personal trabajará directamente sobre las líneas eléctricas. Estas acciones también buscan prevenir fallas mayores, evitar apagones inesperados y reducir riesgos tanto para los trabajadores como para la población que vive en la zona.

¿Cuáles son las colonias afectadas por corte de luz en San Pedro?

Las colonias que se verán afectadas por este corte son La Cima, Privada La Cima, Las Codornices, Villa Montaña y Jardines Coloniales. En estos sectores, se pide a los habitantes tomar precauciones, ya que durante varias horas no contarán con suministro eléctrico mientras se desarrollan los trabajos programados.

Autoridades recomendaron desconectar aparatos eléctricos para evitar daños cuando regrese la luz, así como planear actividades con anticipación. El servicio se restablecerá una vez que concluyan las labores, incluso podría regresar antes si los trabajos terminan antes de lo previsto. La CFE informó que la línea telefónico 070 estará disponible en caso de que este apagón continúen en un tiempo que no estaba estipulado.