Anuncian Cortes de Luz en San Pedro, Nuevo León: Fecha y Colonias Afectadas

La CFE anunció sobre cortes de luz en el municipo de San Pedro. Aquí te decimos las colonias afectadas

Cortes luz San PedroFoto: N+

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Este viernes, trabajos de mantenimiento dejarán sin luz a varias colonias de San Pedro. La CFE recomienda precauciones. ¿Tu colonia está en la lista? Descúbrelo ahora.

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