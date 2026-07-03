¿Taylor Swift y Travis Kelce ya Están Casados? Esto es lo que Sabemos

Fuentes aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron en secreto en Nashville antes de su boda en el Madison Square Garden. Todos los detalles aquí.

taylor-swift-travis-kelce-ya-estan-casadosFoto: GettyImages

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Rumores apuntan a que Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos tras una ceremonia secreta en Nashville. La boda en Madison Square Garden promete ser espectacular. Conoce los detalles.

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