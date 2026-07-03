¿Taylor Swift y Travis Kelce ya Están Casados? Esto es lo que Sabemos

Taylor Swift y Travis Kelce podrían haberse casado en secreto antes de su esperada celebración en el Madison Square Garden. Así lo reportó Page Six este jueves, citando múltiples fuentes que aseguran que la pareja ya "dijo acepto" en una ceremonia íntima, mientras Nueva York se prepara para lo que se anunciaba como la gran boda del año.

La versión de Page Six

Según el medio, Swift y Kelce ya están casados y sellaron su unión "frente a un pequeño grupo de seres queridos". El reporte no precisa cuándo ni dónde se llevó a cabo la ceremonia, aunque señala un dato clave: el jet privado de la cantante pasó varios días estacionado en Nashville, Tennessee, ciudad donde ella tiene una casa desde que se mudó ahí a los 14 años para iniciar su carrera musical.

"Ya están casados", aseguró una fuente al medio, mientras que un informante de la industria musical en Nashville confirmó que en la ciudad circula el rumor de que la pareja "ya se casó legalmente".

La ruta del avión que despertó sospechas

Un sitio que rastrea el jet privado de Swift detectó que la aeronave hizo una serie de escalas estratégicas: primero aterrizó en Filadelfia, donde vive el padre de Kelce, Ed; después voló a Tampa, ciudad donde reside el padre de la cantante, Scott; y finalmente regresó a Nashville, donde permaneció hasta el 30 de junio, cuando partió rumbo a Nueva York.

La coincidencia con los domicilios de ambas familias alimentó las teorías de que la boda íntima y legal ya habría ocurrido en Tennessee, lejos de los reflectores que apuntan hacia Manhattan.

¿Y la licencia de matrimonio en Nueva York?

Aquí está el dato que más ruido generó: fuentes de la Oficina del Secretario Municipal de Manhattan, la entidad encargada de emitir licencias matrimoniales en la ciudad, aseguraron que no existe ningún registro de solicitud a nombre de Swift y Kelce. "Lo sabríamos", afirmaron.

Sin embargo, esto no descarta nada: si la pareja se casó en Tennessee, ese estado sella los registros de licencias matrimoniales, por lo que sería imposible confirmar o desmentir una boda legal ahí.

La fiesta en Madison Square Garden sigue en pie

Mientras las especulaciones sobre una boda secreta crecen, los preparativos para el evento en el famoso recinto neoyorquino no se detienen. De acuerdo con distintos medios, la pareja tiene programada una cena de ensayo para 100 invitados este jueves, seguida de una celebración mucho más grande el viernes 3 de julio, con cerca de 1,000 asistentes.

Cámaras captaron trabajadores ingresando decoración, flores y cajas etiquetadas como "garden party" y carne de langosta al recinto. El calendario público del Madison Square Garden no muestra eventos programados hasta el próximo martes, un vacío inusual en pleno verano. La policía de Nueva York también instaló vallas y cerró calles alrededor del inmueble.

Entre los posibles invitados suenan nombres como Stevie Nicks, Kenny Chesney, Ed Sheeran y Paul McCartney, quienes podrían presentarse en la celebración.

Un romance que ya es historia pop

Swift y Kelce, ambos de 36 años, se comprometieron en agosto pasado tras dos años de relación. Su historia comenzó cuando el ala cerrada de los Kansas City Chiefs reveló en el podcast New Heights que se sintió "un poco frustrado" por no haber podido conocer a la cantante durante una parada de su gira Eras Tour en Kansas City, pese a haberle hecho una pulsera de la amistad con su número de teléfono.

A partir de ahí, Swift se volvió presencia habitual en los juegos de los Chiefs, incluido el Super Bowl LVIII, y Kelce correspondió apareciendo en distintas fechas del Eras Tour.

Vale la pena aclarar que, hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente si ya contrajeron matrimonio. El equipo de prensa de la cantante no respondió a las solicitudes de los medios. Todo lo reportado proviene de fuentes anónimas citadas por Page Six y replicadas después por otros medios como Mediaite, Fox News y Just Jared.