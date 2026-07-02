Taylor Swift y Travis Kelce Donan 26 Millones de Dólares a la Beneficencia Antes de su Boda

Taylor Swift y Travis Kelce decidieron marcar la previa de su boda con un gesto filantrópico de gran escala: la pareja donó 26 millones de dólares a distintas organizaciones benéficas en Estados Unidos, según confirmó Fox News Digital.

Las donaciones llegan justo cuando crece la expectativa por la celebración de bodas de varios días que la pareja tendría lugar en Nueva York este 2 y 3 de julio.

¿A qué causas va el dinero?

Los 26 millones de dólares se repartieron entre organizaciones enfocadas en:

Lucha contra la inseguridad alimentaria

Apoyo a hospitales infantiles y atención oncológica pediátrica

Acceso a educación y programas de música

Actividades extracurriculares para jóvenes en comunidades vulnerables

Fomento a la alfabetización infantil

Apoyo a cuerpos de primeros auxilios

Protección animal

Las donaciones también beneficiaron a bancos de alimentos y organizaciones comunitarias en ciudades con vínculos personales para la pareja, como Nueva York, Kansas City y Nashville.

Una boda sin regalos, pero con causa

El gesto se suma a otro detalle que ya habían adelantado invitados a la boda: Swift y Kelce pidieron expresamente que nadie llevara regalos a la celebración. El jugador de la NFL George Kittle, amigo cercano de Kelce, contó a ExtraTV que la pareja fue clara al respecto, aunque bromeó con hacerle una excepción a Travis por su gusto por las monedas antiguas.

La filantropía no es nueva para ninguno de los dos. Swift ha donado históricamente a bancos de alimentos durante sus giras y ha repartido bonos millonarios entre el equipo de su gira Eras Tour, mientras que Kelce mantiene su propia fundación benéfica en Kansas City.

Sobre la boda

Se espera que la pareja se case el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden, ante unos 1,000 invitados, luego de una cena de ensayo el jueves para cerca de 100 personas en el Infosys Theater. Swift y Kelce anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025, aunque hasta el momento no han confirmado públicamente ni la fecha ni el lugar de la boda.