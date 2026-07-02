Taylor Swift y Travis Kelce Donan 26 Millones de Dólares a la Beneficencia Antes de su Boda

Taylor Swift y Travis Kelce donaron 26 millones de dólares a organizaciones benéficas en EU antes de su boda en Madison Square Garden. Estos son los detalles.

taylor-swift-travis-kelce-donan-26-millones-caridad-bodaFoto: GettyImages

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Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones a la beneficencia antes de su boda en NY. Descubre a qué causas apoyaron y cómo su filantropía marca la previa del gran día.

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