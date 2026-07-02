Tour de Francia 2026: Las Etapas de Decisivas para el Mexicano Isaac del Toro

Te decimos cuáles son las etapas decisivas para Isaac del Toro durante su debut en el Tour de Francia 2026

Isaac del ToroEl ciclista mexicano Isaac del Toro. Foto: AFP | Archivo

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¡El Tour de Francia 2026 está por comenzar! Descubre las etapas clave para el debut del mexicano Isaac del Toro y su apoyo a Tadej Pogacar. ¿Podrá cumplir su sueño en esta legendaria competencia?

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