Tour de Francia 2026: Las Etapas de Decisivas para el Mexicano Isaac del Toro

El Tour de Francia 2026 está a solo dos días de comenzar, se trata de la 113 edición de esta clásica competencia de ciclismo, en la que participa por primera vez Isaac del Toro. Te decimos cuáles son las etapas decisivas para el mexicano.

El Tour de Francia 2026 comienza el 4 de julio y termina el 26 de julio, durante estas tres semanas, disfrutaremos de la participación de 23 equipos. La salida oficial es en Barcelona y finalizará, como es tradición, en los Campos Elíseos de París.

Las etapas de decisivas para Isaac del Toro

Un total de 184 corredores de 23 equipos tomarán la salida el sábado 4 de julio en Barcelona, durante la Etapa 1 del Tour de Francia, que consta de 21 etapas decisivas para Isaac del Toro del equipo UAE Team Emirates, durante su debut en esta competencia, que incluye:

7 en llano, 4 de media montaña, 8 de montaña con 5 llegadas en alto en Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y Alpe d'Huez (2 veces).

Además tendrá 1 contrarreloj por equipos de 19 km en la Etapa 1, en Barcelona. Algo que no había ocurrido desde hace 55 años, en 1971.

También habrá 1 contrarreloj individual de 26 km en la Etapa 16.

Habrá 2 jornadas de descanso, la primera el lunes 13 de julio y la segunda un día después de la etapa 15, el lunes 20 de julio.

La Etapa 21, última del Tour de Francia, de 133 km en llano, será el domingo 26 de julio.

"Es un gran sueño”: Isaac de Toro

El mexicano Isaac del Toro aseguró este jueves, 2 de junio de 2026, que cumplirá "un sueño" este sábado cuando tome la salida del Tour de Francia por primera vez, algo que hará para ayudar a su compañero esloveno Tadej Pogacar a lograr su quinta victoria en la ronda gala.

"Para mí, este año es importante. Trataré de aprender de los momentos críticos y de aportar lo que pueda para Tadej", dijo el ciclista del UAE.

"Es un gran sueño saber que voy a estar en la salida del Tour y hacerlo en el mejor equipo del mundo, tratando de ayudar a Tadej. Me siento un privilegiado, me cuesta creer la persona en la que me estoy convirtiendo a lo largo de estos años y la verdad es que estoy muy feliz", dijo el mexicano.

"Estoy deseando de que empiece y voy a intentar darlo todo estas tres semanas", agregó.

Del Toro señaló que se espera "una carrera muy dura" en la que "la táctica va a ser muy importante cada día". "Estoy emocionado de vivir el deporte de esta manera. Es lo que había esperado siempre, desde que empecé a andar en bicicleta. Estoy emocionado, algo nervioso", confesó.

El Tour de Francia 2026 consta de 21 etapas, 7 en llano, 4 de media montaña, 8 de montaña con 5 llegadas en alto en Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y Alpe d'Huez (2 veces), 1 contrarreloj por equipos y 1 contrarreloj individual. Habrá 2 jornadas de descanso.

Con información de N+ y EFE.