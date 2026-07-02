¿Cuándo Habrá Alineación de Planetas y la Luna en Julio 2026? NASA Comparte Cómo Verlos

Si sueles tener interés en la Astronomía y disfrutas del cielo nocturno, no te puedes perder de la alineación de planetas y la Luna en este mes de julio, en N+ te indicamos cómo verlos, según la NASA.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) durante julio habrá diferentes fenómenos astronómicos, que podrán verse a simple vista, en N+ te compartimos todos los detalles previamente en Venus y la Luna en Conjunción: Estos Son los Eventos Astronómicos de Julio del 2026

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¿Cuándo será la alineación de la Luna y planetas?

La alineación podrá apreciarse durante la madrugada de los días 11 y 12 de julio de 2026, poco antes de la salida del Sol.

En esas fechas, la Luna en fase menguante aparecerá cerca de Marte y Saturno, mientras que Urano también estará en la misma región del cielo, aunque será mucho más difícil de observar debido a su menor brillo.

Para disfrutar del fenómeno, basta con mirar hacia el horizonte este antes del amanecer. Marte destacará por su tono rojizo, Saturno será uno de los objetos más brillantes de la escena y la Luna servirá como una referencia para localizar a los planetas. En el caso de Urano, será recomendable utilizar binoculares o un telescopio.

Hacia los últimos días de julio, Saturno se convertirá en uno de los principales objetivos para quienes cuentan con telescopio.

Durante este periodo, sus anillos parecerán especialmente delgados debido al ángulo con el que son observados desde la Tierra. Aunque podría dar la impresión de que están desapareciendo, en realidad se trata de un efecto de perspectiva provocado por el movimiento de Saturno y de nuestro planeta alrededor del Sol.

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