¿Cuándo Habrá Alineación de Planetas y la Luna en Julio 2026? NASA Comparte Cómo Verlos

¡No te pierdas la alineación de planetas y la Luna! La NASA compartió cómo ver este fenómeno astronómico

alineación de planetasEn julio, habrá alineación de planetas. Foto: Cuartoscuro

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