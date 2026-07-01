Advierten por Fuerte Llamarada Solar de Categoría X, ¿Causará una Tormenta Geomagnética?

El Sol ha emitido una fuerte llamarada de categoría X, la más fuerte que hay para medir estos fenómenos. Te explicamos si hay riesgo de tormenta geomagnética para la Tierra.

Una llamara de categoría X es 10 veces más fuerte que una de la categoría inferior.

Cuando una explosión va acompañada de una eyección de masa coronaria, puede causar una severa tormenta geomagnética en el planeta.

Advierten por llamarada solar de categoría X

Este 30 de junio, el Sol presentó una fuerte explosión en su fotosfera. El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos indicó que la llamarada solar fue de categoría X1.1, lo que significa que fue en extremo intensa.

El estallido ocurrió en la región activa 4479, que ha tenido un notable movimiento en los últimos días. La llamarada solar estuvo acompañada de una gran explosión electromagnética.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Científicos de la UNAM Alertan por Riesgo de Tormenta Solar y Daño Tecnológico ¿Está Preparada la Tecnología Actual?

Esto desencadenó una tormenta de radiación solar de categoría R3, con una intensidad intermedia. Estas tormentas de radiación pueden afectar el funcionamiento de los satélites y también representan un riesgo para los astronautas en la Estación Espacial Internacional.

No obstante, gran parte de esta radiación choca contra las partículas de nuestra atmósfera, por lo que no representa un riesgo para la vida en la superficie.

¿Hay riesgo de una tormenta geomagnética?

Por supuesto, la principal duda es si esta explosión ocurrida en la superficie del Sol provocará en la Tierra una tormenta geomagnética. Al respecto, el Centro de Predicción del Clima Espacial indicó que aún no dispone de información suficiente para determinar si la llamarada ocurrida en el hemisferio norte del Sol se acompañó de una eyección de masa coronaria:

“Se realizará un análisis cuando se disponga de imágenes para determinar si una eyección de masa coronal (CME) dirigida hacia la Tierra estuvo asociada con este evento”.

Una eyección de masa coronal ocurre cuando se lanza una gran cantidad de material hacia el exterior del Sol. Durante uno de estos estallidos, que se levantan en la corona del Sol como una burbuja de plasma, miles de toneladas de materia son arrojadas al espacio a velocidades que pueden superar fácilmente los mil kilómetros por segundo.

Al respecto, la NASA explica que “una eyección de masa coronal es una enorme nube de gas cargado eléctricamente”. Cuando estas partículas chocan con la Tierra, interactúan con el campo magnético y con la atmósfera. He aquí el origen de las auroras boreales y australes.

Estas ocurren cuando las partículas arrojadas por el Sol impactan a los átomos de gas y liberan fotones. Estos suelen adquirir colores precisos en función del elemento con el que interactúa y la altitud.

Cuando las partículas chocan con oxígeno en las zonas más altas, las auroras adquieren su célebre tono verde. En cambio, si chocan con nitrógeno, la aurora se torna violeta. El oxígeno en las capas inferiores de la atmósfera produce auroras rojas.

Los científicos que estudian el clima espacial advierten que en poco tiempo podrían verificar si hubo una eyección de masa coronaria asociada a la llamarada de magnitud X1.1. Entonces se podrá determinar si habrá una tormenta solar en los próximos días.