Advierten por Fuerte Llamarada Solar de Categoría X, ¿Causará una Tormenta Geomagnética?

El Sol emitió una fuerte llamarada de categoría X, la más fuerte que hay; ¿hay riesgo de una tormenta geomagnética?

Sol lanza llamarada clase XSol lanza llamarada clase X. Foto: SDO | NASA

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El Sol lanzó una llamarada X1.1, la más fuerte. ¿Estamos en riesgo de una tormenta geomagnética? Los científicos aún investigan. Conoce los detalles y posibles efectos.

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