Tormenta Geomagnética Hoy: ¿Qué Significa que Hayan Activado Alerta G3 y Cuáles Son sus Efectos?

El NOAA activó alerta por Tormenta Geomagnética para el 4 y 5 de junio 2026, conoce qué son y qué impacto tiene en la Tierra y sus actividades cotidianas

Auroras Boreales. Qué Significa la Alerta G3 por Tormenta Geomagnética de la NOAA¿Qué significa que el NOAA haya activado la Alerta G3 por Tormenta Geomagnética de la NOAA Hoy 4 de Junio 2026? Foto: Cuartoscuro.
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