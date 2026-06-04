Tormenta Geomagnética Hoy: ¿Qué Significa que Hayan Activado Alerta G3 y Cuáles Son sus Efectos?

Este 4 y 5 de junio, la Tierra se mantiene bajo alerta por una Tormenta Geomagnética Fuerte, advirtió el Centro de Predicción del Clima Espacial (NOAA) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Por lo que en N+ te aclaramos qué significa que se haya activado alerta "G3", así como los posibles efectos que provocaría en la Tierra.

Para entender mejor las consecuencias que podría tener este fenómeno vale la pena entender que la Tormenta Geomagnética se produce cuando hay un intercambio de energía entre el viento solar y el entorno espacial que rodea La Tierra.

De hecho, son el resultado de variaciones en el viento solar que producen cambios importantes en las corrientes, el plasma y los campos de la magnetosfera terrestre.

De modo que el pasado 3 de junio, el NOAA advirtió que el Sol lanzó 3 llamaradas, provocando la activación de la Alerta Geomagnética. Por lo que en una nota previa te advertimos sobre este fenómeno.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tormenta Geomagnética Genera Auroras Boreales y Deja Postales de Ensueño en el Norte de México

¿Qué Significa la alerta G3 por Tormenta Geomagnética Fuerte Hoy?

Las tormentas más grandes están asociadas con eyecciones de masa coronal solar (CME, donde aproximadamente mil millones de toneladas de plasma del Sol llegan a la Tierra.

Por lo que el Centro de Predicción de Clima Espacial informó la activación de la Alerta por Tormenta Geomagnética Fuerte (G3) para el jueves 4 y viernes 5 de junio.

Es decir que durante dicho tiempo, el campo magnético de la Tierra está siendo impactado por una gran nube de partículas solares. En la escala del 1 al 5 de la NOAA, el G3 se refiere a un nivel intenso, capaz de acelerar ciertas tecnologías y producir auroras boreales en latitudes medias.

¿Cuáles son los efectos de la Tormenta Geomagnética que activó Alerta en la Tierra?

El NOAA explica que entre los efectos que se prevén por este fenómeno están:

Efectos menores en la infraestructura de Tecnología, que puede ser mitigada. Que en acciones cotidianas se reflejan en correcciones de voltaje de redes eléctricas.

Además de problemas intermitentes en sistemas de navegación satélite y de la precisión de los sistemas GPS.

Avistamiento de Auroras Boreales en los estados del Norte de Estados Unidos. Aunque también se espera que en el extremo sumar se pueda visibilizar algún vestigio.

¿Por qué ocurren las Tormentas Geomagnéticas?

De acuerdo con el NOAA, una eyección de masa coronal es una erupción de material solar y campos magnéticos que al llegar a la Tierra provocan este fenómeno llamado Tormenta Geomagnética.

Según su orientación y tamaño, pueden provocar Tormentas Geomagnéticas más potentes o menos peligrosas.

SARR