¿Habrá Tormenta Solar el 4 de Junio? El Sol Lanzó 3 Llamaradas y Hay Alerta Geomagnética

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos emitió una alerta geomagnética después de que el Sol lanzara tres fuertes llamaradas. Se anticipa que una tormenta solar golpee la Tierra este jueves 4 de junio y que se extienda al 5 de junio.

La región 4455 , en el hemisferio norte del Sol , emitió tres llamaradas fuertes; dos de categoría M y una de categoría X, la más fuerte dentro de la escala de la NASA .

Se anticipa que la Tierra pase por una tormenta geomagnética de categoría G3, considerada como fuerte.

El Sol emite llamarada de clase X, la más fuerte, y dos más de clase M

El Sol emitió este 3 de junio tres llamaradas de consideración. Según informó el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos, las dos primeras fueron de categoría M9.3 y M7.7.

La última fue categoría X1.0, lo que la magnitud más fuerte que considera esta escala. Las tres llamaradas ocurrieron en la región 4455, ubicada en el hemisferio norte de nuestra estrella.

De forma semejante a la escala Richter, cada categoría para medir la intensidad de una llamarada es diez veces más fuerte que la anterior. El centro meteorológico adscrito a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) señaló que hubo una notable eyección de masa coronaria.

Una eyección de masa coronaria es una gran burbuja de plasma que se forma en la superficie del Sol. Cuando revienta, se lanzan grandes cantidades de material cargado eléctricamente hacia el espacio. Al respecto, la NASA explica:

“Una eyección de masa coronal (CME) es una enorme nube de gas cargado eléctricamente, llamada plasma, que surge del Sol. Una sola eyección de masa coronal puede lanzar miles de millones de toneladas de material al sistema solar de una sola vez”.

Advierten por tormenta solar para este 4 de junio del 2026

Estas partículas cargadas y pedazos de átomos rotos componen el viento solar, que viaja a varios cientos de kilómetros por segundo. Están lejos de viajar a la velocidad de la luz, por lo que tardan hasta un día en recorrer la distancia que los fotones cruzan en apenas 8 minutos. No obstante, estas partículas transportan una enorme cantidad de energía.

Las tres llamaradas del 3 de junio que emitió la región 4455 del Sol habrán de golpear la Tierra al siguiente día. Por ello, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA ha emitido una alerta por tormenta geomagnética. Este evento será de categoría G3.

Se espera que la tormenta geomagnética comience el próximo 4 de junio, aunque la alerta se extiende hasta el 5 de junio. En ambos días, la Tierra será bombardeada con partículas eyectadas por el Sol que viajan a mil kilómetros por segundo.

¿Qué efectos puede tener esta tormenta solar de categoría G3?

Las tormentas geomagnéticas de categoría G3, como la que se espera el 4 y el 5 de junio, se pueden considerar de peligrosidad. No implican ningún riesgo para los humanos, ni para el resto de la vida en la Tierra.

No obstante, sí que pueden interferir con la tecnología de la que depende la vida moderna. Entre otras afectaciones, una tormenta de categoría G3 puede tener los siguientes efectos:

Variaciones e intermitencias en los sistemas eléctricos .

Problemas de orientación en satélites y naves espaciales.

Navegación satelital (GPS) intermitente, así como problemas en transmisiones de radio.

Auroras boreales tan al sur de Estados Unidos como Chicago.

Cuando golpean la Tierra, las partículas provenientes del Sol interactúan con el campo geomagnético del planeta. Este nos protege de la radiación proveniente del espacio y es el motivo por el que estas tormentas geomagnéticas pueden ser un problema para el sistema eléctrico, pero no para la vida.

Estas partículas cargadas también interactúan con los gases de la atmósfera. De este choque nacen las luces coloridas que distinguen a las auroras.

¿Cuál es la diferencia entre una tormenta solar y una tormenta geomagnética?

Aunque en ocasiones usamos los términos tormenta solar y tormenta geomagnética de forma indistinta, hay una diferencia sutil que debe mencionarse. No es que se trate de dos fenómenos completamente diferentes, pero sí podría decirse que son dos momentos de un mismo evento del clima espacial.

Según explica la NASA, una tormenta solar se refiere a aquellas explosiones súbitas que lanza nuestra estrella, y que pueden incluir perturbaciones en el campo magnético del Sol y la emisión de partículas:

“Una tormenta solar es una explosión repentina de partículas, energía, campos magnéticos y material expulsados ​​al sistema solar por el Sol”.

En cambio, una tormenta geomagnética es lo que producen las tormentas solares cuando llegan a la Tierra. Al respecto, la NASA explica:

“Cuando se dirige hacia la Tierra, una tormenta solar puede crear una gran perturbación en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética, que puede producir efectos como apagones de radio, cortes de energía y hermosas auroras boreales”.