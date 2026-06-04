¿Habrá Tormenta Solar el 4 de Junio? El Sol Lanzó 3 Llamaradas y Hay Alerta Geomagnética

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos emitió alerta geomagnética después de que el Sol lanzara 3 llamaradas fuertes; ¿habrá tormenta solar mañana 4 de junio del 2026?

El Sol lanzó 3 llamaradas fuertes; advierten por tormenta solarEl Sol lanzó 3 llamaradas fuertes; advierten por tormenta solar para el 4 de junio del 2026. Foto: NASA | SDO

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El 4 de junio, la Tierra enfrentará una tormenta geomagnética G3 tras 3 llamaradas solares. ¿Cómo afectará a la tecnología y qué esperar? Infórmate sobre este fenómeno.

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