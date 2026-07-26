Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 26 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 26 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:47 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca. El personal continúa con la atención del accidente, sin afectación a los carriles de rodamiento.

02:46 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 297, dirección Ciudad Mendoza, por un tractocamión con falla mecánica.

01:53 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca, por atención de un accidente (caída de motociclista).

01:20 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán, km 216, tras la atención de un incidente.

00:58 horas. Se registra circulación intermitente en ambos sentidos de la autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán, km 216, por un autobús con falla mecánica.

00:54 horas. Se restablece la circulación en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, km 13, dirección Cosoleacaque, tras la atención de un accidente.

00:52 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 111, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.

00:22 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 229, dirección La Carbonera, tras la atención de un accidente. También se reabre la circulación desde las plazas de cobro Los Chorros y Huachichil, aunque en la zona continúa la carga vehicular.

00:15 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 297, dirección Ciudad Mendoza, por un tractocamión con falla mecánica.