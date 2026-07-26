Chocan y se Incendian Tres Tráileres y Camioneta en Los Chorros por la Carretera Federal 57

Un aparatoso accidente carretero la tarde de este sábado 25 de julio registrado sobre la Carretera Federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia luego de que tres tráileres y una camioneta se vieran involucrados en un choque que derivó en un incendio.

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El percance ocurrió a la salida del túnel, en dirección de Matehuala hacia Saltillo, una zona considerada de alto riesgo por el constante tránsito de transporte de carga y los numerosos accidentes registrados en los últimos años. De acuerdo con los primeros reportes y con información proporcionada por testigos, el impacto involucró tres unidades de carga y una camioneta.

Dos tráileres comenzaron a incendiarse

Tras la colisión, al menos dos de los tráileres comenzaron a incendiarse, mientras que las llamas se propagaron rápidamente debido a la magnitud del impacto. Testigos señalaron que uno de los operadores logró salir de la cabina de su unidad para ponerse a salvo; sin embargo, al intentar escapar cayó hacia un barranco ubicado a un costado de la carretera.

Pese a lo aparatoso del accidente y al incendio que consumió parte de las unidades involucradas, de manera preliminar las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos de Arteaga, personal de Protección Civil de Nuevo León, así como efectivos de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio, brindar atención a los involucrados y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona. Además, realizaron labores para retirar las unidades siniestradas y evitar mayores riesgos sobre la vialidad.

Los Chorros, un tramo con historial de accidentes

El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos que representa el tramo de Los Chorros de la Carretera Federal 57, donde con frecuencia se registran percances relacionados con unidades de carga pesada. Debido a las maniobras de atención y retiro de los vehículos, la circulación presentó afectaciones mientras los cuerpos de emergencia continuaban trabajando en el lugar.

Las investigaciones continuarán para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Con información de Vladimir Tuexi / Noticias N+

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