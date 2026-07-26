Accidentes

Chocan y se Incendian Tres Tráileres y Camioneta en Los Chorros por la Carretera Federal 57

Un accidente registrado sobre la Carretera Federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros, provocó el incendio de tres tráileres y una camioneta

Sufre Persona Quemaduras en Incendio de Casa en Col. Francisco, JuárezAccidente en la Carretera 57 deja tres tráileres y una camioneta incendiados Foto: N+

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Tres tráileres y una camioneta se incendian tras choque en la Carretera Federal 57. Los Chorros, un tramo peligroso que vuelve a ser noticia.

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