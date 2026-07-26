Detienen en Zapopan a “El Comandante Levy”, Buscado por Doble Homicidio en Veracruz

Levi “N”, alias “El Comandante Levy”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de dos personas, ocurrido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz. El ex mando policial también es investigado por su posible participación en el delito de extorsión.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron los días 4 y 5 de enero de 2023. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, las dos víctimas fueron detenidas y trasladadas a la comandancia de la Policía Municipal de Atoyac.

Según la carpeta de investigación, el entonces mando policial habría ordenado que las víctimas no fueran puestas a disposición de la autoridad ministerial. Después, junto con otras personas, habría permitido que fueran sacadas de las instalaciones.

Horas más tarde, las dos víctimas fueron localizadas sin vida con lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. A partir de las investigaciones, las autoridades identificaron a Levi “N” como probable responsable de los hechos y lo consideraron un objetivo prioritario.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrecía una recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Así se logró la captura

Tras establecer su zona de movilidad, elementos de seguridad realizaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Loma Chica, en Zapopan, donde localizaron a Levi “N”. Luego de confirmar su identidad, cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso calificado.

La captura fue realizada mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades de Jalisco.

El detenido será presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial. La Fiscalía de Veracruz señaló que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de las personas que pudieran estar involucradas.