Seguridad

Detienen en Zapopan a “El Comandante Levy”, Buscado por Doble Homicidio en Veracruz

Levi era considerado objetivo prioritario en Veracruz y las autoridades ofrecían 350 mil pesos por información que ayudara a localizarlo.

Levy "N" era un ex mando policial y objetivo prioritario a localizar. Foto: FGELevy "N" era un ex mando policial y objetivo prioritario a localizar. Foto: FGE

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