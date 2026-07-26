Homicidios

Agente de la FESC Muere Tras Ataque Armado en Tijuana; Su Esposa Resultó Herida

El agente murió tras ser atacado a balazos en la colonia Nuevo Milenio, su esposa también resultó lesionada

Matan a Agente de la FESC en Ataque Armado en TijuanaMatan a Agente de la FESC en Ataque Armado en Tijuana | Foto: N+

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Violencia en Tijuana: un agente de la FESC pierde la vida en un ataque armado, su esposa está herida. Las investigaciones siguen. Descubre más.

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