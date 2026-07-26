Agente de la FESC Muere Tras Ataque Armado en Tijuana; Su Esposa Resultó Herida

Un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) murió tras ser atacado a balazos la tarde de este sábado en la colonia Nuevo Milenio, en el distrito San Antonio de los Buenos, en Tijuana.

De acuerdo con información preliminar, el elemento fue trasladado de emergencia a un hospital, sin embargo, falleció a consecuencia de las heridas. En el ataque también resultó lesionada su esposa, quien recibió atención médica.

El reporte fue recibido alrededor de las 18:23 horas, luego de que se informara sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Principal, en la colonia Nuevo Milenio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC), así como paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos.

Despliegan operativo

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de un sedán blanco, por lo que las distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del agente fallecido ni el estado de salud de la mujer lesionada, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Información Carolina Vázquez

APG