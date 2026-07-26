Abandonan Cuerpo Sin Vida Envuelto en Cobijas en la Vía Pública de Puebla Capital

La madrugada de este domingo 26 de julio se reportó la localización de una persona sin vida en calles Víctor Puebla y Cedro de la Colonia 2 de Marzo en la junta auxiliar de La Resurrección de la capital poblana.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) atendieron el reporte y confirmaron la presencia de una persona envuelta en cobijas, que ya no contaba con signos vitales.

Investigan causas de muerte de una persona en Colonia 2 de Marzo en Puebla

Los uniformados dieron parte a las autoridades competentes, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para recabar indicios y realizar el levantamiento del cadáver, de la víctima de quien se desconoce su identidad.

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Tras los hechos ocurridos en la colonia 2 de marzo, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue y atienden el reporte en la zona.



⚠️Ya se encuentran las autoridades competentes realizando las investigaciones. pic.twitter.com/9T3zuXWS57 — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 26, 2026

Al momento las autoridades no han confirmado si presenta huellas de violencia, sin embargo, se presume que sí podría tratarse de un homicidio perpetrado en La Resurrección.

Con información de N+

JAPR