Homicidios

Abandonan Cuerpo Sin Vida Envuelto en Cobijas en la Vía Pública de Puebla Capital

Autoridades iniciaron diligencias por el hallazgo de una persona fallecida en la Colonia 2 de Marzo de Puebla.

La zona fue acordonada para el levantamiento del cuerpo.La zona fue acordonada para el levantamiento del cuerpo. Foto: Tráfico Puebla

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Misterio en Puebla: Encuentran cadáver en la vía pública. La Fiscalía investiga las causas de muerte en la Colonia 2 de Marzo. Conoce los detalles.

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