Homicidios

Hombre es Asesinado con Ocho Disparos en Coatzacoalcos, Veracruz; Esto se Sabe

Un hombre de identidad desconocida, fue asesinado por hombres armados en Villa Allende, Coatzacoalcos

El hombre fue asesinado con alrededor de ocho disparos por sujetos que se dieron a la fuga. Foto: N+El hombre fue asesinado con alrededor de ocho disparos por sujetos que se dieron a la fuga. Foto: N+

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