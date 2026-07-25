Hombre es Asesinado con Ocho Disparos en Coatzacoalcos, Veracruz; Esto se Sabe

En Villa Allende, Coatzacoalcos un ataque armado dejó un hombre muerto. Todo ocurrió durante la noche del viernes 24 de julio, cuando la víctima fue atacada a balazos dentro de una vivienda en la colonia Nueva Esperanza, al sur de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Periodistas en Veracruz ASESINATOS IMPUNES

El ataque ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Francisco Villa, casi esquina con la calle 6. De acuerdo con información obtenida, se presumen que los agresores escaparon en motocicleta luego de disparar en ocho ocasiones contra la víctima.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad quienes acordonaron el área, y procedieron con las diligencias correspondientes, para iniciar con las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, quien se encuentra en calidad de desconocido.

En Coatzacoalcos durante el 2026, suman 28 homicidios dolosos. Es de mencionar, que no hubo registro de personas detenidas.

Matan a hombre y lesionan a dos mujeres en Minatitlán

En la zona rural de Minatitlán, un festejo de cumpleaños termina en homicidio y dos mujeres heridas lesionadas por un arma de fuego. Los hechos ocurrieron durante la celebración de un cumpleaños de un habitante del poblado La Abundancia.

De acuerdo con información obtenida un sujeto sacó un arma de fuego y comenzó a realizar disparos al aire, lo que provocó la molestia del propietario del inmueble, y se generó una discusión la cual t terminó cuando el agresor le disparó a Arturo N de 43 años quien perdió la vida.

El presunto homicida también accionó el arma contra María, esposa de la víctima, además de herir a una segunda mujer. Tras el ataque, escapó del lugar. Al lugar, acudieron elementos ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.