Cae Rayo Durante Tormenta y Provoca Incendio de Dos Palmeras en Ciudad Juárez

Dos palmeras se incendiaron la noche del viernes 24 de julio luego de ser alcanzadas por un rayo durante una tormenta eléctrica registrada en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Suiza y Guadalquivir, donde vecinos del sector solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras observar que ambos árboles comenzaron a arder después de escuchar un fuerte estruendo provocado por la descarga eléctrica.

De acuerdo con los testimonios, el rayo impactó la zona en medio de la tormenta, lo que originó el incendio de las palmeras ubicadas a un costado de una vivienda.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para confirmar el hecho y resguardar el área, con el fin de prevenir riesgos para los habitantes del sector.

Bomberos controlan incendio provocado por un rayo

Minutos después, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio para sofocar las llamas, las cuales también alcanzaban cables de energía eléctrica ubicados junto a las palmeras.

Las labores permitieron controlar el fuego y evitar que se propagara hacia la vivienda cercana o a otras estructuras de la zona.

Pese al incidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario evacuar a los residentes del sector.