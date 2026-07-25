Accidentes

Cae Rayo Durante Tormenta y Provoca Incendio de Dos Palmeras en Ciudad Juárez

Dos palmeras se incendiaron tras ser alcanzadas por un rayo durante una tormenta eléctrica en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez. No se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Suiza y GuadalquivirEl incidente ocurrió en el cruce de las calles Suiza y Guadalquivir. Foto: N+

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Un rayo provoca incendio en dos palmeras en Ciudad Juárez. Vecinos alertan a emergencias y bomberos controlan las llamas. No hubo heridos. Conoce los detalles.

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