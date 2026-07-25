Salvan a Niña de 6 Años de Ahogarse en una Alberca en Tlaquepaque; Pasó 5 Minutos Bajo el Agua

Una niña de 6 años que se estaba ahogando en una alberca en Tlaquepaque, fue salvada por policías y paramédicos después de que permaneció durante cinco minutos bajo el agua.

Los hechos ocurrieron en una piscina de la colonia Residencial Santa Anita, en el cruce de las calles Matamoros y Universidad.

A decir de los familiares de la niña, la pequeña habría permanecido por al menos 5 minutos bajo el agua.

"Verificamos que la menor respondía a estímulos, la mandamos al vehículo oficial, encendimos códigos luminosos y sonoros priorizando la vida y la integridad física y la trasladamos al puesto de socorros más cercano", manifestó Gerardo Dueñas, Primer Comandante de la Policía de Tlaquepaque.

De acuerdo con la valoración médica, la pronta decisión de trasladar a la menor fue determinante para que recibiera atención especializada.

La niña se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica

La niña ahora se encuentra estable y fuera de peligro bajo observación médica.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce cómo fue que la niña se estaba ahogando, no se sabe si cayó a la alberca o ella misma habría entrado.