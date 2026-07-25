Accidentes

Salvan a Niña de 6 Años de Ahogarse en una Alberca en Tlaquepaque; Pasó 5 Minutos Bajo el Agua

Una menor de 6 años que se estaba ahogando en una alberca de la colonia Residencial Santa Anita, en Tlaquepaque, fue salvada por autoridades municipales

Hopital UrgenciasSalvaron a una niña de 6 años de morir ahogada en una alberca de Tlaquepaque. Foto: Comisaría de Tlaquepaque

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Una menor de 6 años fue rescatada de ahogarse en una alberca en Tlaquepaque. La intervención oportuna de las autoridades fue clave para salvar su vida. Descubre más sobre este heroico acto.

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