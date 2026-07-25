Accidentes

Conductor Choca Contra Centro Comercial, Desata Persecución y Balacera en Apodaca, Nuevo León

Un conductor que se impactó contra la fachada de un centro comercial en Apodaca, intentó escapar y provocó una persecución policiaca.

Persecución y balacera en Apodaca tras choque contra centro comercialChoque, persecución y enfrentamiento en Apodaca.Foto: Adriana Garcino

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Un choque en Apodaca terminó en persecución y balacera dentro de un parque industrial. Las autoridades lograron detener al conductor tras el enfrentamiento.

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