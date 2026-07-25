Conductor Choca Contra Centro Comercial, Desata Persecución y Balacera en Apodaca, Nuevo León

Se registró una intensa movilización policiaca durante la mañana de este sábado 25 de Julio de 2026, luego de que un conductor impactara la camioneta que conducía contra la fachada de un centro comercial ubicado sobre la avenida Miguel Alemán y Teléfonos, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, tras ocasionar severos daños en el acceso principal del establecimiento, el hombre huyó, lo que dio inicio a una persecución por parte de elementos de la Policía Municipal en distintos puntos del sector.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choca, Destroza Entrada de Centro Comercial y Huye; Lo Detienen Tras Otro Accidente en Apodaca

El fuerte impacto provocó daños considerables en la fachada de la plaza comercial, derribando parte del marco de la entrada, además de destruir los cristales de las puertas principales.

La persecución concluyó a espaldas del centro comercial, al interior de un parque industrial, donde el conductor fue interceptado por los elementos policiacos. Durante el operativo se registró un enfrentamiento a balazos entre el conductor y los oficiales, situación que generó una importante movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

En medio de la persecución, el conductor terminó impactando la camioneta contra una patrulla del municipio de Apodaca, lo que permitió que finalmente fuera sometido y detenido por los policías.

Se registró el despliegue de las unidades de seguridad, así como el momento en que las autoridades mantenían acordonado el lugar tras los hechos. El conductor de la camioneta y dos elementos de la Policía de Apodaca resultaron lesionados, Paramédicos acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a los tres heridos a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado la gravedad de las lesiones que presentaban los involucrados.

Autoridades mantienen las investigaciones

Tras controlar la situación, las autoridades retiraron tanto la camioneta involucrada como la patrulla que resultó dañada durante la persecución. Aunque la movilización continuó durante varias horas en el parque industrial, las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el comportamiento del conductor ni el motivo por el que intentó escapar tras el choque.

Asimismo, tampoco se ha informado si el detenido portaba algún arma o si enfrentará cargos adicionales por el enfrentamiento con los elementos policiacos. Las investigaciones permanecen en curso para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del conductor en los daños ocasionados al centro comercial, la persecución y el enfrentamiento registrado en el municipio de Apodaca.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

RR