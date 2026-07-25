Resultados de La Velada del Año 2026 En Vivo Hoy: Quiénes Ya Pelearon y Ganadores al Momento

La espera terminó para la comunidad digital hispanohablante. Organizada por el streamer español Ibai Llanos, La Velada del Año celebra este sábado 25 de julio su sexta edición desde el emblemático Estadio La Cartuja en Sevilla, España. El acontecimiento reúne a millones de espectadores conectados a través de Twitch, YouTube y TikTok para seguir los enfrentamientos sobre el cuadrilátero entre creadores de contenido, streamers e influencers de relevancia internacional.

Nacido en mayo de 2021 como un experimento de entretenimiento que combinaba el boxeo aficionado con la cultura del streaming, este evento ha evolucionado hasta convertirse en la producción audiovisual en directo más masiva de internet. Año tras año, La Velada del Año ha superado los récords mundiales de audiencia simultánea en plataformas digitales, consolidando un formato que combina exigencia deportiva, espectáculos musicales de primer nivel y rivalidades mediáticas.

A continuación, te presentamos el reporte en vivo con la lista actualizada de los ganadores de los combates celebrados hasta el momento, los resultados oficiales dictaminados por los jueces y las peleas que aún se encuentran pendientes por disputarse en la cartelera.

Cartelera y Resultados al Momento

Combates Concluidos

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Ganadora: La Parce (Decisión dividida, 3-2 en las tarjetas)

Resumen: La creadora colombiana logró imponer su volumen de golpes e iniciativa para superar por un margen estrecho a la representante española.

Clersss vs. Natalia MX

Ganadora: Natalia MX (Decisión unánime, 5-0 en las tarjetas)

Resumen: Dominio claro de la mexicana, quien tomó el centro del ring con agresividad desde el primer asalto y aseguró las tarjetas de los cinco jueces.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Ganador: Edu Aguirre (Decisión dividida, 4-1 en las tarjetas)

Resumen: En el duelo periodístico entre España y Argentina, el integrante de El Chiringuito logró conectar las combinaciones más efectivas ante la estrategia de amarres de Edul.

Marta Díaz vs. Tatiana Käer

Ganadora: Marta Díaz (Decisión dividida, 4-1 en las tarjetas)

Resumen: Un choque intenso donde la española logró imponer ritmo en los episodios decisivos para llevarse la tarjeta a favor.

Viruzz vs. Gero Arias

Ganador: Gero Arias (Decisión unánime, 5-0 en las tarjetas)

Resumen: Gero dominó la pelea de principio a fin y estuvo cerca de noquear a su rival. Su potencia fue el factor determinante para llevarse el triunfo.

Alondrissa vs. Angie Velasco

Ganadora: Angie Velasco (Decisión unánime, 5-0 en las tarjetas)

Resumen: La argentina se impuso con mucha movilidad, dándole a la representación de su país, su segundo triunfo de la noche. Velasco terminó con el puño en alto gracias a sus golpes certeros.

Próximas Peleas

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. RoRo

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

La Recta Final del Evento

Con cuatro combates ya resueltos en el cuadrilátero de La Cartuja, la cartelera entra a sus momentos estelares. Los platos fuertes de la jornada incluirán las presentaciones musicales de artistas como Anuel AA y Yandel, preparando el terreno para el cruce estelar de la noche entre IlloJuan y TheGrefg.