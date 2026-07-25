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Resultados de La Velada del Año 2026 En Vivo Hoy: Quiénes Ya Pelearon y Ganadores al Momento

Este sábado 25 de julio se llevó a cabo La Velada del Año VI; estos fueron los ganadores de todos los combates

Creadores de contenido de La Velada del Año VIFoto: X - @IbaiLlanos
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