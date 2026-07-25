Seguridad

Detienen a Joven de 25 Años tras Intentar Incendiar un Vehículo al Sur de Hermosillo, Sonora

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente intentara incendiar un vehículo en Hermosillo, Sonora.

Detienen a Joven de 25 Años tras Intentar Incendiar un Vehículo al Sur de Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Un joven de 25 años fue detenido en Hermosillo por intentar incendiar un vehículo. La rápida acción policial evitó el desastre.

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