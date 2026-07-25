Detienen a Joven de 25 Años tras Intentar Incendiar un Vehículo al Sur de Hermosillo, Sonora

Un hombre de 25 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente intentó incendiar un vehículo en la colonia Villa Hermosa, al sur de Hermosillo, pero la intervención de los agentes evitó que el fuego fuera provocado y que se registraran mayores daños.

A través del número de emergencias se alertó sobre un joven que intentaba prender fuego a un automóvil en el cruce de las calles Labradores y 7 de Noviembre, por lo que los oficiales acudieron de inmediato al sitio para atender el llamado.

Aseguran a joven sospechoso de generar incendio en vehículo

Al llegar, los policías aseguraron a quien fue identificado como Leonardo "N", de 25 años de edad. En el lugar le encontraron un galón con gasolina, el cual presuntamente utilizó para rociar un vehículo sedán Chevrolet Captiva, modelo 2022, con la aparente intención de incendiarlo.

Gracias a la rápida respuesta de los agentes municipales, el incendio no llegó a consumarse y el vehículo no fue prendido en llamas. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que dará seguimiento a las investigaciones para determinar su situación legal.