Accidentes

Hombre Muere Ahogado en el Río Ramos en Montemorelos, Nuevo León

Un hombre falleció tras caer a un cuerpo de agua en la comunidad El Sauz, a la orilla del Río Ramos, en el municipio de Montemorelos.

Muere hombre mientras se encontraba en el Río RamosSe desvanece en el Río Ramos y muere en Montemorelos.Foto: PCNL

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Movilización en El Sauz: Fabián Bonilla, de 56 años, muere tras caer en el Río Ramos. Las autoridades trabajan para esclarecer el motivo del desvanecimiento.

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