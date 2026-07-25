Hombre Muere Ahogado en el Río Ramos en Montemorelos, Nuevo León

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este sábado 25 de Julio en la comunidad El Sauz, a la orilla del Río Ramos, en el municipio de Montemorelos, tras el reporte de una persona fallecida.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 13:13 horas, por lo que unidades de rescate se trasladaron hasta el punto para atender la emergencia.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron las primeras labores y se entrevistaron con familiares de la persona involucrada para conocer cómo ocurrieron los hechos.

Hombre se desvaneció dentro del río

Según el testimonio proporcionado por los familiares, el hombre se encontraba en una zona del río de poca profundidad cuando comenzó a desvanecerse.

Ante esta situación, las personas que se encontraban con él acudieron de inmediato para auxiliarlo y lograron trasladarlo hacia un área segura fuera del cuerpo de agua.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para brindarle apoyo, posteriormente fue declarado sin signos vitales. La víctima fue identificada como FabiánBonilla, de 56 años de edad. Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes y mantener el área bajo resguardo.

Personal de la Policía Municipal arribó al lugar y procedió a acordonar la zona, mientras se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.

Además de Protección Civil de Nuevo León, participaron en la atención del reporte elementos de Protección Civil de Allende, Protección Civil de Montemorelos, Agentes Estatales de Investigación (AEI) y la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil de Nuevo León, el servicio inició a las 13:13 horas y concluyó a las 15:08 horas, luego de que se confirmara el fallecimiento de la persona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el hombre presentó algún padecimiento previo que pudiera estar relacionado con el desvanecimiento, por lo que serán las instancias correspondientes quienes determinen las causas exactas del fallecimiento.

Información de Protección Civil de Nuevo León

RR