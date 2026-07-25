Muere Niña de 4 Años en la Estación Hospital del Metro de Monterrey en Nuevo León

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este sábado 25 de julio en la estación Hospital de la Línea 1 del Metro, en el municipio de Monterrey, luego del reporte de una menor de edad que sufrió una crisis convulsiva.

Paramédicos realizaron maniobras de reanimación

Personal de Protección Civil de Metrorrey trabajó de manera coordinada con paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica de emergencia a la menor.

Durante varios minutos, los rescatistas realizaron maniobras de reanimación con el objetivo de restablecer sus signos vitales; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de auxilio, la niña fue declarada sin vida a las 13:40 horas. La menor fue identificada como Ariana, de 4 años de edad.

Metrorrey emite comunicado oficial

A través de un comunicado, Metrorrey informó que el incidente ocurrió alrededor de las 12:55 horas, cuando la menor, quien se encontraba acompañada de sus padres, presentó una crisis de convulsión y posteriormente entró en paro cardiorrespiratorio dentro de la estación Hospital de la Línea 1. El organismo detalló que la niña fue atendida de inmediato por elementos de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y por paramédicos de la Cruz Roja.

Asimismo, señaló que durante la atención médica se utilizaron los desfibriladores externos automáticos con los que cuentan las estaciones del Metro para atender emergencias de este tipo. Pese a las maniobras realizadas y al uso del equipo especializado, la menor lamentablemente falleció.

Las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes en la estación Hospital. En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Metrorrey y Cruz Roja, quienes permanecieron en el sitio hasta concluir las labores de atención.

Con información de Protección Civil de Nuevo León

RR