Accidentes

Muere Niña de 4 Años en la Estación Hospital del Metro de Monterrey en Nuevo León

Una niña de 4 años falleció este sábado en la estación Hospital de la Línea 1 del Metro, en Monterrey.

Muere niña de 4 años tras sufrir una convulsión en estación Hospital del MetroFallece menor de 4 años en estación Hospital de la Línea 1 del Metro Foto: N+

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Una niña de 4 años pierde la vida en la estación Hospital del Metro de Monterrey tras un paro cardiorrespiratorio.

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