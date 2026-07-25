Motociclista es Arrollado por Auto en Bulevar de Tuxpan y Termina Hospitalizado

Un joven que manejaba una motocicleta sobre el bulevar Jesús Reyes Heroles del puerto de Tuxpan, fue arrollado por un automovilista que realizó un brusco cambio de carril. El percance tuvo lugar esta mañana de sábado, alrededor de las 08:30 horas sobre la vía mencionada a la altura de la calle Morelos, de la Colonia Centro, de esta localidad.

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En el lugar quedó lesionado Brayan de 19 años, vecino de la colonia La Calzada, de Tuxpan, quién al referir dolor generalizado en el cuerpo fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladado al Hospital IMSS bienestar dónde recibe la atención médica adecuada.

El joven referido manejaba una motocicleta Vento 250z, color negro modelo 2025, sin placas de circulación, y fue impactado por un automóvil marca Volkswagen tipo Jetta, color negro, matrícula YBD291C del Estado, guiado por Billy Rey N., de 31 años, vecino del fraccionamiento Jesús Reyes Heroles, de esta ciudad.

Informes realizados por elementos de Tránsito Municipal indican que el automovilista realizó un cambio de carril de forma brusca sobre el bulevar Jesús Reyes Heroles y al no percatarse de la presencia del motociclista lo impactó, por lo que tras tomar conocimiento del suceso, remitieron los vehículos al corralón para los trámites correspondientes.

Hallan auto volcado y abandonado en Tuxpan

La madrugada de este sábado, elementos de Tránsito Municipal de Tuxpan hallaron volcado y abandonado un automóvil color café, con placas de circulación YKP416B del Estado, la unidad fue remolcada al corralón.

Los reportes oficiales indican que el vehículo fue localizado alrededor de las 04:00 horas sobre la calle Camino a Juan Lucas, de la colonia Pisa Flores, de este puerto.

Uniformados de vialidad confirmaron que por los indicios encontrados en el lugar se pudo establecer que se trató de un accidente y que la velocidad inmoderada habría sido la causa del percance.