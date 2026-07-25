Accidentes

Motociclista es Arrollado por Auto en Bulevar de Tuxpan y Termina Hospitalizado

El joven motociclista tuve que ser trasladado al hospital IMSS bienestar debido a las lesiones

El motociclista fue trasladado al hospital MSS bienestar. Foto: Antonio ArangoEl motociclista fue trasladado al hospital MSS bienestar. Foto: Antonio Arango

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Motociclista de 19 años, Brayan, hospitalizado tras ser arrollado en bulevar de Tuxpan. Automovilista realizó cambio de carril sin precaución. Conoce los detalles.

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Impactante accidente en Tuxpan: Motociclista hospitalizado