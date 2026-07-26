Muere Mujer Ahogada Hoy en Playa Luces del Mar en Acapulco, Guerrero

Una mujer murió este sábado 25 de julio en la playa Luces del Mar, en Acapulco, Guerrero, luego de ser sorprendida por el fuerte oleaje que afectó la zona.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia, que también rescataron a varios turistas que se encontraban en el mar.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando varias personas fueron arrastradas por el oleaje. Elementos de rescate realizaron maniobras para ponerlas a salvo y evitar que el saldo fuera mayor.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una mujer. Personal de Protección Civil atendió la emergencia y posteriormente dio parte a la Fiscalía General del Estado, que inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y las investigaciones del caso.

Rescatan a menor extraviado en playa

En otro hecho ocurrido durante este periodo vacacional de verano, personal de la Central de Urgencias Médicas de Acapulco (CUMA) localizó y resguardó a un menor de edad que había sido reportado como extraviado en la zona de playa, a la altura del Asta Bandera.

Tras recibir el reporte, los rescatistas localizaron al niño en pocos minutos y lo mantuvieron bajo resguardo hasta reunirlo con sus padres, sin que se registraran mayores incidentes.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y atención en las playas del puerto debido a la alta afluencia de visitantes durante las vacaciones de verano.

Asimismo, reiteraron el llamado a los turistas para respetar las indicaciones de Protección Civil y de los cuerpos de salvamento, especialmente ante la presencia de oleaje elevado y corrientes que pueden representar un riesgo para quienes ingresan al mar.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la mujer fallecida ni se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.