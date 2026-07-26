Accidentes

Muere Mujer Ahogada Hoy en Playa Luces del Mar en Acapulco, Guerrero

El accidente ocurrió cuando varias personas fueron arrastradas por el oleaje

Muere mujer ahogada en Acapulco. Foto: CuartoscuroMuere mujer ahogada en Acapulco. Foto: Cuartoscuro
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