Monzón Mexicano, Genevieve y Onda Tropical 21 Provocarán Lluvias Fuertes: Lista de Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano, la onda tropical número 21 y la tormenta tropical Genevieve provocarán lluvias intensas en 14 estados del país durante este domingo 26 de julio.

De acuerdo con el organismo, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en combinación con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y divergencia en altura, favorecerá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente del Golfo de México, en interacción con la onda tropical 21, que se desplazará sobre el sureste del país, además de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, así como en la Península de Yucatán.

El SMN pronostica lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de posible caída de granizo en entidades del centro del país.

Asimismo, los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Genevieve, que se desplaza en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente de México, por lo que el organismo recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos y a las condiciones del tiempo.

Clima para el domingo 26 de julio: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (norte y centro).

Clima para el lunes 27 de julio: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y norte), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y este), Jalisco (sur y oeste), Guerrero (este), Puebla (suroeste), Veracruz (sur) y Tabasco (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Colima, Michoacán (este y norte), Estado de México (suroeste) y Morelos.