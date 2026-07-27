Detienen Uno de los Presuntos Responsables del Homicidio de “El Barbas” en Bar de Fortín

Fue detenido en Poza Rica, Leonardo Martín, "N", señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Irán Álvarez, conocido como "El Barbas", ocurrido el pasado 10 de mayo, tras una riña afuera de conocido bar de la colonia Santa Leticia en el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturaron en Zapopan a 'El Comandante Levy', Objetivo Prioritario de Veracruz

Elementos de la policía ministerial cumplimentaron una orden y posteriormente trasladaron el detenido ante un juez de control en la toma en Amatlán de los Reyes, donde se realizó la audiencia inicial de imputación.

De acuerdo con las investigaciones, tras la riña,"El Barbas", salió del establecimiento y fue presuntamente arrollado por una camioneta y un automóvil perdiendo la vida en el lugar. El proceso continúa y será en la audiencia de vinculación cuando se determine la situación jurídica de Leonardo Martín "N".

Es de mencionar, que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la posible participación de otras personas.

¿Cómo ocurrieron los hechos donde murió "El Barbas" afuera de un bar en Fortín de las Flores?

Un hombre murió y dos más resultaron lesionados tras un presunto atropellamiento ocurrido afuera del bar “Piter Beers”, en la colonia Santa Leticia, en Fortín. El incidente se habría originado luego de una riña entre asistentes, tras la cual una camioneta embistió a varias personas.

La víctima, conocida como “El Barbas”, falleció por las lesiones y dos personas más resultaron lesionadas. De acuerdo a los primeros reportes, el fallecido recibió puñaladas antes de ser atropellado, por lo que ya se encontraba mal herido al momento de ser embestido por la camioneta.