Seguridad

Detienen Uno de los Presuntos Responsables del Homicidio de “El Barbas” en Bar de Fortín

El hombre esta siendo investigado por el homicidio de “El Barbas”, hecho ocurrido afuera de un bar de Fortín

Leonardo Martín, "N", fue señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de "El Barbas". Foto: N+Leonardo Martín, "N", fue señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de "El Barbas". Foto: N+

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El caso de 'El Barbas': Detienen a uno de los presuntos responsables del homicidio ocurrido afuera de un bar en Fortín. Descubre los detalles de esta trágica riña.

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