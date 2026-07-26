Accidentes

Buscan a Pescador que Desapareció en Cenote en Zona Limítrofe Entre Veracruz y Oaxaca

La búsqueda del pescador de Uxpanapa, se extendió a la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca

La búsqueda del pescador continúa en la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca, tras haber desaparecido desde el pasado jueves. Foto: Gobierno Municipal de UxpanapaLa búsqueda del pescador continúa en la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca, tras haber desaparecido desde el pasado jueves. Foto: Gobierno Municipal de Uxpanapa

Destacado

Desaparece pescador en cenote de gran profundidad en la frontera Veracruz-Oaxaca. Autoridades y buzos especializados trabajan sin descanso en su búsqueda. Detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+