Buscan a Pescador que Desapareció en Cenote en Zona Limítrofe Entre Veracruz y Oaxaca

Tras el reporte de la desaparición de un pescador del Valle de Uxpanapa desde el pasado jueves 23 de julio, se informó que continúan labores en la zona limítrofe entre Veracruz y Oaxaca. Se trata de Erasto Valdez Crisanto, de 31 años y originario del Poblado 14, quien desapareció mientras realizaba actividades de pesca en un cenote de gran profundidad.

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El lugar donde ocurrió el incidente se localiza en la comunidad de San Francisco La Paz, perteneciente al municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca. La coordinación regional de protección civil de la zona sur de Veracruz participa en el rescate al igual que buzos especializados.

Se espera la incorporación de más rescatistas para intensificar la búsqueda en el sistema de cavernas.

Pescadores reportan baja captura de producto en Veracruz

Benito es pescador con 50 años de experiencia en la zona de Boca del Río, él realiza la actividad de manera independiente. Menciona que cada vez es más complicado realizar la actividad pesquera.

Al tener una baja captura de producto del mar, venden lo que caiga en las redes para sacar lo del combustible. Mientras tanto, los demás pescadores que a atracan sus embarcaciones en Río Jamapa continuan con la actividad pesquera los días que las condiciones climatológicas se lo permitan.

“Se da un poco más bajo por la forma del pescado que es más menos de clase, no es como el huachinango negrillo, róbalo, ese si sube el volumen del precio, el robalo esta a $240, el negrillo esta a $300, el huachinango esta a $200 y esto es el pescado más sencillito que baja más de precio $150, $100 pesos el kilo”